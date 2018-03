Bouw topper bij knelpuntberoepen, grote verschillen tussen provincies

Bij de tien grootste knelpuntberoepen in Vlaanderen zitten voornamelijk technische jobs. Vooral de bouwsector is goed vertegenwoordigd. Toch zijn er grote verschillen tussen de provincies. Zo worden onderhoudsmecaniciens voor bijna de helft in West-Vlaanderen gevraagd.

In de lijst van grootste knelpuntberoepen, die de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) recent publiceerde, vind je traditioneel twee grote groepen. Enerzijds , en in diversiteit de grootste groep, zijn er de technische jobs. Anderzijds gaat het om verpleegkundigen of aanverwante functies. Ook de medewerker callcenter haalt de top 10.

In die nieuwe top 10-lijst van knelpuntberoepen van de VDAB staan alvast acht jobs die gelinkt zijn aan techniek. Naast de werfleider en de onderhoudsmecanicien rekenen we daar ook de analist ontwikkelaar ICT bij, net als de technisch commercieel adviseur. Met onder meer die werfleider, de conducteur bouw, de technicus studiebureau bouw en de calculator bouw in de top tien is de bouwsector er goed vertegenwoordigd.

Verschillen

Opvallend is ook dat er een groot onderscheid is tussen de diverse provincies. Zo wordt de werfleider bijvoorbeeld vier keer meer gevraagd in Antwerpen dan in Vlaams-Brabant. De meeste bouwjobs situeren zich daar vaak eerder in Antwerpen, en dan in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. “In Vlaams-Brabant zijn er dan weer relatief meer vacatures voor informatici en ICT-medewerkers”, vult Pïeter Ronsse , medewerker arbeidsmarktinformatie op de studiedienst van VDAB, aan.

Toch vormen technische jobs ook zeker een knelpunt in West-Vlaanderen. “Onderhoudsmecaniciens worden bijvoorbeeld voor bijna de helft in West-Vlaanderen gevraagd, en veel minder in Limburg en Vlaams-Brabant”, vertelt Pïeter Ronsse. Of hoe elke provincie zo wel zijn knelpunten heeft.

