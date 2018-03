Jinnih Beels (en niet Tom Meeuws) trekt Antwerpse SP.A-lijst

Antwerpen - Jinnih Beels en niet Tom Meeuws trekt de Antwerpse SP.A-lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lokaal partijvoorzitter Meeuws krijgt de tweede plaats. Op de plaatsen drie, vier en vijf staan Güler Turan, Karim Bachar en Tatjana Scheck. Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache duwt de lijst. SP.A wil in de campagne focussen op vier kernthema’s: mobiliteit, wonen, onderwijs en ‘zekerheid’.

Dat Jinnih Beels de lijst trekt, is opmerkelijk. De gewezen Mechelse politiecommissaris werd in oktober voorgesteld als onafhankelijke kandidaat op de ‘bondgenootschapslijst’ Samen van Groen en SP.A. Toen dat project sneuvelde, na het uitlekken van details over Meeuws’ ontslagregeling bij De Lijn, koos Beels uiteindelijk toch voor SP.A in plaats van Groen.

Voor de fel geplaagde Antwerpse socialisten betekende dat een flinke opsteker. Maar dat Beels als onafhankelijke kandidaat ook de lijst mag trekken en het namens SP.A rechtstreeks opneemt tegen huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA), is niet evident.

Het toont aan dat men binnen de partij wellicht beseft dat het imago van lokaal partijvoorzitter Tom Meeuws de laatste maanden flink wat schade opliep. Meeuws kwam meermaals in opspraak, niet alleen vanwege zijn omstreden ontslagregeling bij De Lijn maar ook vanwege zijn vermeende contacten met projectontwikkelaars. Meeuws krijgt nu de tweede plaats op de lijst.

Diversiteit

Voor de plaatsen drie, vier en vijf op de lijst trekt SP.A duidelijk de kaart van de diversiteit. Vlaams parlementslid Güler Turan, nummer drie op de lijst, zit al sinds 2007 in de Antwerpse gemeenteraad en was in de vorige bestuursperiode een tijdlang schepen. Ook Karim Bachar, die de vierde plaats krijgt, zit al meer dan 10 jaar in de Antwerpse gemeenteraad. Hij is als Belgisch topscorer allertijden en gewezen bondscoach ook een van de bekendste namen uit het Belgische zaalvoetbal. Momenteel coacht hij de Antwerpse topclub Futsal Topsport Antwerpen.

Nummer vijf Tatjana Scheck is wellicht de minst bekende naam op de lijst. Zij is momenteel OCMW- en districtsraadslid. Vlaams parlementslid en gewezen kabinetschef van Elio Di Rupo Yasmine Kherbache duwt de lijst. In 2012 stond zij nog op de tweede plaats, na toenmalig burgemeester Patrick Janssens. Europarlementslid Kathleen Van Brempt en gewezen minister Monica De Coninck krijgen ook een plaats onderaan de lijst.

Vier prioriteiten

Volgens Jinnih Beels schuift SP.A Antwerpen vier prioriteiten naar voren voor de stad: mobiliteit, wonen, onderwijs en zekerheid. Dat laatste omvat onder meer de strijd tegen armoede maar ook een andere kijk op veiligheid. “Zekerheid betekent ook gerust zijn, met aanspreekbare politie in propere straten.” SP.A wil ook werk maken van meer scholen en een “uitstroomplan” voor jongeren die zonder diploma afhaken in het middelbaar onderwijs.