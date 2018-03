Argentijns bondscoach kondigt maatregelen aan na blamage tegen Spanje

De meest opvallende uitslag in de oefeninterlands van de voorbije dagen viel dinsdagavond in de Spaanse hoofdstad Madrid te noteren. In het Metropolitanostadion van Atlético trakteerde Spanje er vicewereldkampioen Argentinië op een smadelijke 6-1 nederlaag. “Deze wedstrijd zal gevolgen hebben”, liet Argentijns bondscoach Jorge Sampaoli na de wedstrijd duidelijk verstaan. “We moeten er alles aan doen opdat dit op het WK niet opnieuw zal gebeuren.”

OEFENINTERLANDS. Messi kan vernedering Argentinië niet aanzien

“De uitslag toont aan dat we tegen een topland gespeeld hebben, dat uit elke kans een doelpunt kan puren. Wanneer we tegen een dergelijk land spelen, is de aanval de beste verdediging en moeten we zorgen dat we de bal hebben. Dat vraagt een solide aanpak, maar net op defensief vlak zat het niet goed: er was geen evenwicht. Deze nederlaag doet pijn, maar nu moeten we op de eerste plaats analyseren wat er allemaal misgelopen is. De eerste zestig minuten waren niet slecht (toen stond het nochtans al 4-1 in het voordeel van de thuisploeg, red), maar we moeten negentig minuten bij de les zijn.”

Belangrijkste afwezige bij la Albiceleste was Lionel Messi. De draaischijf van FC Barcelona heeft nog last van een blessure en bekeek de wedstrijd vanuit de tribune. “Na de laatste training bleek dat hij niet speelklaar was. Logischerwijs hebben we hem gemist op het veld.”

Maar ook met Messi erbij lijkt Argentinië komende zomer niet meteen een kandidaat-wereldkampioen in Rusland. Met naast Messi ook nog Gonzalo Higuain, Sergio Agüero en Angel Di Maria is er nog steeds aanvallende weelde, ook al lijkt de gouden generatie wat op zijn retour sinds de verloren WK-finale van vier jaar geleden in Brazilië en dat kwam ook tot uiting in de WK-kwalificaties, waarin er tot op het einde gestreden moest worden voor een ticket voor de eindronde. Achterin ontbreekt het aan sterkhouders en worden er te snel doelpunten weggegeven. Spanje daarentegen werpt zich steeds meer op als een potentiële wereldkampioen en zal op heel wat lijstjes bovenaan genoteerd worden.