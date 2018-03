Vandeurzen: “Extra plaatsen voor zwaar delinquente jongeren in Tongeren”

Om het acute plaatsgebrek in de gesloten instelling van Everberg op te vangen, komen er in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren extra plaatsen bij voor jongeren met “zwaar crimineel gedrag”. Er wordt gestart met vier plaatsen. Bedoeling is de capaciteit nadien te verhogen. Dat heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gezegd na een overleg met de jeugdmagistraten en het agentschap Jongerenwelzijn.

De voorbije dagen moesten verschillende jonge delinquenten vrijgelaten worden door een gebrek aan plaatsen in de gesloten instelling van Everberg.

Gisteren nog werden twee minderjarige verdachten van zwaar geweld op een scoutsfuif naar huis gestuurd vanwege het ernstige plaatsgebrek in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Eerder op de dag werd ook een Antwerpse minderjarige verdachte naar huis gestuurd.

LEES OOK. Elke maand drie zware jongens naar huis wegens ‘geen plaats’: “Plaatsgebrek? Schuif de bedden dan wat dichter bij elkaar” (N+)

Om dergelijke situaties van straffeloosheid te vermijden, grijpt Vlaams minister Vandeurzen nu in. Na overleg met de jeugdmagistraten en het agentschap Jongerenwelzijn is beslist om in het Vlaams detentiecentrum in Tongeren plaatsen vrij te maken. “Het gaat om plaatsen die worden opengesteld wanneer er geen plaats is in Everberg. De plaatsen zijn voorbehouden voor jongeren die zwaar crimineel gedrag vertonen en een risico vormen voor de veiligheid van de samenleving”, legt minister Vandeurzen uit.

Volgens minister Vandeurzen zal gestart worden met vier plaatsen en wordt gekeken naar mogelijke uitbreiding. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang de plaatsen in Tongeren open zullen blijven, ook al omdat de capaciteit van Everberg de komende jaren zal verdubbeld worden naar een 80-tal plaatsen.

Tongeren wordt momenteel ingezet voor de kortlopende opvang van jonge illegalen en voor uithanden gegeven jongeren. Dat zijn minderjarigen die bijvoorbeeld omwille van de ernst van de gepleegde feiten worden berecht als volwassenen.