Man krijgt vier jaar cel voor verkrachting tijdens Gentse Feesten

Gent - Een man die beschuldigd werd van verkrachting van een jonge vrouw tijdens de Gentse Feesten vorig jaar, krijgt vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Dat heeft de correctionele rechtbank van Gent woensdag beslist.

De feiten gebeurden na een avond stappen op de Gentse Feesten. Dader en slachtoffer leerden elkaar toen kennen en gingen samen wandelen. Volgens de beklaagde stemde de vrouw daarna in met seksuele handelingen, maar het slachtoffer werd volgens de rechtbank brutaal verkracht.

“Er zijn voldoende bewijselementen die de verkrachting bevestigen”, stelde de rechtbank. “De verklaring van het slachtoffer is geloofwaardig. De beklaagde stelde dat het sperma op de kledij van de vrouw niet van hem was en dat hij een vaste vriendin had. Het DNA-profiel bevatte onvoldoende genetisch materiaal om te vergelijken, maar het aantreffen van de spermavlek was conform met de verklaring van het slachtoffer.”

De man vroeg de vrijspraak, maar hij werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De verdediging gaat mogelijk in beroep tegen de veroordeling.