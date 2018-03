Triest overzicht: in drie maanden tijd al veertien vrouwen vermoord in ons land

Een dubbele moord afgelopen weekend in Herstal. Een vrouw van 33 en haar 55-jarige moeder werden met meerdere messteken om het leven gebracht door de ex van de vrouw. Helaas allesbehalve een alleenstaand geval. Volgens Mirabal Belgium, een platform van verenigingen tegen vrouwengeweld, werden in de eerste drie maanden van dit jaar in ons land al veertien vrouwen vermoord door een man, in de meeste gevallen een ex-partner. “Dit zijn geen faits divers, maar een sociaal fenomeen. En er wordt niets aan gedaan”, aldus Mirabal.