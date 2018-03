Paus Franciscus: “Maffioso kunnen zichzelf geen christenen noemen.”

Paus Franciscus heeft in een toespraak uitgehaald naar de praktijken van de Italiaanse maffiaclans.

Toen paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie voor enkele duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome aanbelandde bij de “onechte christenen”, noemde hij de georganiseerde misdaad in Italië bij naam: “We hoeven het niet ver te zoeken, kijk wat er bij ons thuis (Italië) gebeurt. Kijk naar de zogezegd christelijke maffioso, er is niets christelijk aan hen. Ze noemen zichzelf christelijk maar ze dragen de dood in hun ziel en brengen die ook toe aan anderen.”

Italiaanse maffiafamilies kenmerken zich vaak door christelijke rituelen en symboliek op te nemen in hun imago. Een traditionele processie in de Italiaanse regio Calabrië haalde in 2014 voorpagina’s toen een heiligenbeeld afweek van de geplande koers om specifiek langs het huis van een maffiabaas te passeren.

De uitspraken liggen in lijn met de eerdere uitlatingen van de paus. Dit jaar bezocht de kerkvorst Calabrië, een regio in Italië die bekend staat om haar georganiseerde misdaad, en zei dat maffioso zichzelf excommuniceren door hun daden.