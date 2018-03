Na talloze scheldtirades over en weer lijkt relatie Trump en Kim te ontdooien: “Ik kijk uit naar onze ontmoeting”

Het eerste jaar van Donald Trumps presidentschap stond bol van de vetes. Degene die het meest in het oog sprong was wellicht de strijd met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Inmiddels lijken de spanningen steeds meer te verdwijnen. Wat heet: de Amerikaan heeft zelfs een goed woordje over voor Kim, hoewel “maximale sancties en druk moeten worden aangehouden”.

Dat Donald Trump en Kim Jong-un vorig jaar geen blad voor de mond namen als het over de ander ging, is een understatement. De Amerikaanse president noemde Kim onder meer een “kleine, dikke, psychopaat” die “er geen problemen mee heeft zijn volk uit te hongeren”. Hij dreigde er voor de Verenigde Naties zelfs mee Noord-Korea van de kaart te vegen. Op zijn beurt stelde Kim dat de Amerikaanse leider een “geesteszieke, demente man” is en “een afschuwelijke crimineel”.

De laatste maanden zit echter de dooi in de lucht. Een belangrijk moment was de aanwezigheid van een Noord-Koreaanse delegatie op de Olympische Winterspelen in het zo gehate Zuid-Korea. Tot ieders verbazing reikte Kim Trump vervolgens de hand voor een gesprek, een gebaar dat de Amerikaanse president (aanvankelijk en schijnbaar zonder voorwaarden) gretig accepteerde.

For years and through many administrations, everyone said that peace and the denuclearization of the Korean Peninsula was not even a small possibility. Now there is a good chance that Kim Jong Un will do what is right for his people and for humanity. Look forward to our meeting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 maart 2018

Denuclearisatie

Zover is het nog niet. Na Trumps enthousiasme stelde het Witte Huis uiteindelijk enkele voorwaarden opvoor het doorgaan van een ontmoeting. Maar Kim toonde opnieuw goede wil. Zondag vertrok hij voor een bezoek naar China, de eerste keer dat Kim naar het buitenland is gegaan sinds hij in 2011 aan de macht kwam. “Het is ons consequent standpunt om geëngageerd te zijn voor denuclearisatie op het schiereiland”, sprak de Noord-Koreaan tijdens een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping.

Tevreden Trump

Woorden die goed zijn gevallen bij Trump. In tegenstelling tot de nodige eerdere berichten liet de president zich (voorzichtig) lovend uit over Kim. “Jarenlang zei iedereen dat er niet eens een kleine mogelijkheid was voor vrede en denuclearisatie op het Koreaans schiereiland. Nu is er een goede kans dat Kim Jong-un zal doen wat goed is voor zijn volk en voor de mensheid. Ik kijk uit naar onze ontmoeting.”

Toch hield Trump een slag om de arm. In een volgende tweet laat hij weten dat de VS nog altijd doet wat het nodig acht. “Ik hoorde van Xi Jinping dat zijn ontmoeting met Kim zeer goed is verlopen en dat Kim uitkijkt naar onze ontmoeting. In de tussentijd moeten -helaas- maximale sancties en druk koste wat kost worden aangehouden.”