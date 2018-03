Dader vluchtmisdrijf Hasselt: “Ik had 16 of 17 pintjes gedronken”

Hasselt / Diepenbeek - De 57-jarige man die op 6 januari in Hasselt drie voetgangers van de weg maaide aan het evenement Winterland en vervolgens doorreed, geeft toe dat hij zwaar had gedronken. Hij riskeert een celstraf van 1 jaar en 2 jaar rijverbod voor het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen, dronken rijden en vluchtmisdrijf.

Op 6 januari 2018 werden rond 20.15 uur drie twintigers aangereden toen ze de weg overstaken op de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Een 26-jarige man en 26-jarige vrouw uit Berlare en een 27-jarige vrouw uit Gent werden door het voertuig gegrepen. De man was er het ergste aan toe. Na de klap reed de wagen door.

Op café met glas wodka

Een agent zag het voertuig later op de avond met verbrijzelde voorruit geparkeerd staan in een straat in de buurt. De dader van het vluchtmisdrijf, de 57-jarige E.L. uit Diepenbeek zat even verder op café met een wodka voor zich en werd meteen opgepakt.

Vandaag verscheen de man voor de rechter. Het was al de vijfde keer dat hij terechtstond voor dronken sturen. E. L. vertelde dat hij zich niet kon herinneren wat er die avond precies gebeurd was. Hij bekende wel dat hij eerder op de dag in twee cafés in Diepenbeek in totaal zestien tot zeventien pinten had gedronken. “Een ex-vriendin nodigde me dan ’s avonds in Hasselt uit. Ik ben naar daar gereden”, verklaarde hij. Onderweg maaide hij de drie voetgangers van de weg. “Ik heb mensen horen schreeuwen. Ik was in paniek en ben doorgereden.”

Was rijbewijs al kwijt

Na een correctionele veroordeling in november 2014 was E.L. zijn rijbewijs al eens kwijtgespeeld. Hij had eigenlijk eerst medische, psychologische en theoretische proeven moeten afleggen alvorens opnieuw achter het stuur te kruipen. Maar dat heeft hij nooit gedaan. De politierechter was dan ook niet mild.

“Merkwaardig dat u geen verband hebt gelegd tussen de schreeuwende mensen en uzelf. Uw ruit was aan de passagierszijde ook verbrijzeld”, aldus de rechter. “U kreeg een vonnis in Hasselt om testen af te leggen, maar wat doet u? U drinkt zich opnieuw een fameus stuk in uw kraag. U zegt dat u geen geld had om die onderzoeken te betalen, maar u had wel het geld om zestien pinten te drinken. Uw houding is beneden alle peil. Het is schandalig over de hele lijn. Zelfs na een herseninfarct blijft u drinken.”

De openbare aanklager vroeg 1 jaar cel en 2 jaar rijverbod. Het vonnis volgt op 20 april.