Helft van elektrisch afval verdwijnt spoorloos

Nog niet de helft van de afgedankte elektrische apparaten in België wordt officieel geregistreerd voor inzameling en recyclage. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in opdracht van Recupel, de vzw die de inzameling van elektronisch afval organiseert.

Om de Europese inzameldoelstelling van 65 procent in 2019 te kunnen halen, roept Recupel onder meer op tot meer controles. Slechts 48,44 procent van de op de markt gebrachte apparaten, werd in 2016 geregistreerd voor recyclage. Maar de studie van Deloitte toont wel aan dat er nog mogelijkheden zijn om dat percentage op te trekken.

Van twintig procent van het elektronisch afval is immers min of meer bekend waar het terechtkomt, ook al wordt het niet officieel geregistreerd. Als dat deel nog geregistreerd kan worden, is de grens van 65 procent bereikt.

Of die niet-geregistreerde maar wel gedocumenteerde 20 procent van het afval ook correct verwerkt wordt, is maar de vraag. Nogal wat elektronisch materiaal gaat - al dan niet legaal - naar het buitenland. Maar er wordt ook schroot op niet-geautoriseerde manier ontmanteld door lokale schroothandelaars, zo blijkt uit de studie. Mogelijk behouden die wasmachines, vaatwassers en koelkasten hun schadelijke stoffen. Sommige kleinere apparaten verdwijnen dan weer bij het huishoudelijk afval.

Daarnaast blijft er nog een goeie 30 procent apparaten over waar helemaal geen spoor van is. “Een zorgwekkend percentage”, noemt Recupel het. “Helaas beschikken we over slechts heel weinig informatie over deze niet-gedocumenteerde stromen.” De vzw roept iedereen daarom op om het spel van inzameling en recyclage volgens de regels te spelen. Strengere rapporteringsregels en meer controles kunnen volgens Recupel helpen om de Europese doelstelling alsnog te halen.