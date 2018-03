Zeventienjarige naar ziekenhuis na CO-vergiftiging in douche

Antwerpen - In de Antwerpse wijk Kiel heeft een 17-jarige jongen in de nacht van dinsdag op woensdag het bewustzijn verloren door een CO-vergiftiging tijdens het douchen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn twee broers en hun beide ouders kregen ter plaatse zuurstof toegediend.

Het was de moeder die haar oudste zoon vond. Ze was ongerust geworden omdat de jongen al erg lang onder de douche stond. Ze kreeg geen gehoor en kreeg de deur van de badkamer niet open, waarop ze de hulpdiensten verwittigde om haar zoon te bevrijden. De brandweer stelde hoge CO-waarden vast in het hele appartement. De boiler werd uitgeschakeld in afwachting van onderhoud en een keuring. Het appartement werd ontruimd.