Altijd al een diamant van Marie-Antoinette willen hebben? Voor 4,2 miljoen euro kan dat

Voor het eerst in 300 jaar wordt de zogenaamde “Farnese Blue”, een historische blauwe diamant van 6,16 karaat, te koop aangeboden op de private markt. De steen was een huwelijksgeschenk van de Filipijnen aan Elisabeth Farnese (1692 - 1766), de koningin van Spanje. Gedurende driehonderd jaar circuleerde deze uitzonderlijke steen in koninklijke kringen, zo was deze diamant ooit gemonteerd in een tiara die vermoedelijk gedragen werd door Marie-Antoinette.

De steen wordt te koop aangeboden tijdens de ‘Sotheby’s Magnificent Jewels and Noble Jewels’-veiling, volgende maand in het Zwitserse Genève. Verwacht wordt dat de steen onder de hamer zal gaan voor vijf miljoen Zwitserse Frank, omgerekend zo’n 4,2 miljoen euro.

Foto: Sotheby’s

“Ik kan mijn opwinding maar moeilijk intomen”, klinkt het bij David Bennet, het hoofd van Sotheby’s juwelen-divisie. Verwacht wordt dat de vraagprijs ruim gehaald zal worden. Op de vorige Sotheby’s-veiling van antieke juwelen heeft 75 procent van alle aangeboden stuks de vraagprijs overstegen. Gezien de historische waarde van deze steen, zal het de “Farnese Blue” vermoedelijk niet anders vergaan. Bovendien liggen antieke juwelen momenteel bijzonder goed in de markt.

Huwelijksgeschenk

Oorspronkelijk was de ‘Farnese Blue’ een geschenk van de Filipijnen aan Elisabeth Farnes, ter ere van haar huwelijk met de Spaanse koning Philip V. Generaties lang werd de steen doorgegeven in erfenissen en giften, om zo het Europese continent rond te gaan. Op een bepaald punt was de steen gemonteerd op een broche van de Hertog van Lucca en in een diamanten tiara waarvan vermoedt wordt dat Marie-Antoinette die gedragen heeft.

“De Farnese Blue is één van belangrijkste historische stenen op aarde”, aldus dokter Philipp Herzog von Württemberg, hoofd van de Duitse tak van het veilinghuis. “Het was liefde op het eerste gezicht, ik kon de magie van die steen niet weerstaan. Het is een enorm privilege zo’n historisch artefact te mogen veilen.”

De steen is afkomstig uit een Indische diamantmijn uit het Golkondagebied. Daar werden een heleboel historische diamanten gedolven. Onder meer de Koh-i-Noor, een diamant van 105.6 karaat die in de Britse kroonjuwelen gemonteerd zit, is afkomstig uit het gebied, maar ook de Regent Diamond en de Darya-ye Noor komen uit het Indische gebied.

“Deze steen is getuige geweest van 300 jaar Europese geschiedenis”, klinkt het nog bij het veilinghuis. “Qua kleur doet deze steen denken aan andere historische blauwe Golkonda-diamanten zoals de Hopediamant”. Laatstgenoemde steen was oorspronkelijk eigendom van de Franse koning Louis XIV.