Veroordeelde die kon ontsnappen door blunder gerecht is na 5 maanden weer opgepakt

Ceylan C. was spoorloos sinds zijn veroordeling. Hij kon vluchten omdat het gerecht de voorwaarden van zijn vrijlating niet had verlengd. Foto: FVV

Op de luchthaven van Zaventem is de 32-jarige man opgepakt die in oktober veroordeeld werd tot 17 jaar cel maar kon vluchten door een gerechtelijke blunder. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De man had in 2014 in Gent de vader van zijn vriendin op straat neergeschoten.

Ceylan C. schoot in 2014 aan de Henleykaai de 38-jarige Calik H. neer met een vuurwapen. Hij vluchtte weg maar kon al snel opgepakt worden. Achteraf bleek het om een uit de hand gelopen ruzie tussen een familie uit Gent en een familie uit Lokeren te gaan.

De schutter uit Gent had een relatie met de dochter van een familie uit Lokeren. De vader van het meisje, Calik H., was eerder al naar Gent gekomen om duidelijk te maken dat de relatie beëindigd moest worden, en op 24 juni was er opnieuw een confrontatie.

Vrijgelaten onder voorwaarden

De vader had zijn schoonbroer meegenomen, maar Ceylan C. was gewapend. Calik H. werd in het hoofd geraakt en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De rechtbank veroordeelde Ceylan C. daarvoor tot 17 jaar cel in oktober 2017. Maar in afwachting van zijn proces was hij wel vrijgelaten onder voorwaarden.

De man was altijd aanwezig bij de behandeling van de zaak maar daagde uiteindelijk niet op voor het vonnis op 16 oktober. De rechtbank beval nog zijn onmiddellijke aanhouding, maar al die tijd kon hij uit handen van het gerecht blijven.

Getrouwd met dochter van zijn slachtoffer

De man was naar Turkije gevlucht en had daar foto’s van zijn gezin op sociale media geplaatst. Hij was na de feiten getrouwd met de dochter van zijn slachtoffer en ze kregen samen een kind, tot groot ongenoegen van de familie van het slachtoffer.

“Gigantische blunder”

Ceylan C. kon ons land verlaten omdat de voorwaarden voor zijn voorlopige vrijlating, onder meer de standaardvoorwaarde dat hij het grondgebied niet mocht verlaten, niet verlengd werden. Volgens Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de familie van het slachtoffer, ging het om “een gigantische blunder”. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen wil niet reageren op de zaak.

De familie van het slachtoffer tekende beroep aan tegen het vonnis, en de zaak kwam vorige week voor het Gentse hof van beroep. Het openbaar ministerie vorderde toen 25 jaar cel voor de man. De uitspraak wordt verwacht op 24 april, maar mogelijk moet het proces overgedaan worden nu de man opgepakt werd.