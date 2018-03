Verschillende Britse scholen tijdlang in lockdown na valse dreigmails

Scholen in Londen, Durham, Cambridge,Plymouth en andere Britse steden zijn een tijdje in lockdown geweest na een serie dreigmails. Intussen meldt de Plymouth City Council dat het wel degelijk een hoax betreft. De Britse politie onderzoekt wie er achter de mails zet. De afzenders dreigden ermee “leerlingen neer te schieten” of “omver te rijden”.

“Jullie krijgen de keuze, je kan deze mail negeren en het leven van de studenten op het spel zetten, of je kan luisteren naar wat we je te vertellen hebben”, aldus de onbekenden achter de dreigmails. “De enige uitweg is to go out with a BANG”, klink het nog. Concreet dreigen de afzenders ermee “leerlingen neer te schieten” of “aan te rijden” als ze om 15.15 hun school verlaten.

We are aware of a series of malicious communications to schools across the country this morning.



Enquiries are being carried out to establish the facts and forces are working together, along with the National Crime Agency, to investigate who is responsible. — Cambs police (@CambsCops) March 28, 2018

Intussen is gebleken dat dit het werk van een slechte grappenmaker is. “We onderzoeken nu, in samenwerking met het National Crime Agency, wie achter deze mails zit”, klinkt het bij een woordvoerder van de politie van Cambridge.