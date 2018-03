Alle slachtoffers van Gentse voyeur (41) geïdentificeerd: “Wie zich afvraagt of zij gefilmd werd, hoeft zich geen zorgen te maken”

Gent - De politie van Gent heeft alle slachtoffers van Mike D.B., de 41-jarige jeugdtrainer die vrouwen filmde in de kleedruimtes van het sportcomplex van HoGent, inmiddels geïdentificeerd.

Alle slachtoffers, die zichtbaar zijn op de beelden die de politie in handen heeft, zijn inmiddels geïdentificeerd en van de feiten op de hoogte gebracht, bevestigt de Gentse politie. “Wie zich dus nog zou afvragen of zij gefilmd of gefotografeerd werd, hoeft zich geen zorgen te maken”, klinkt het nog in een persbericht. Over hoeveel vrouwen het gaat, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

Mike D.B. filmde zijn nietsvermoedende slachtoffers in de kleedkamers en douches van het sportcomplex, en plaatste de beelden op een internetforum voor voyeurs onder de gebruikersnaam dgeedb. De 41-jarige jeugdtrainer werd twee weken geleden opgepakt. Hij legde bekennende verklaringen af.

De speurders deden twee weken geleden een oproep naar mogelijke slachtoffers om zich te melden en een foto van hun gezicht te mailen.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist donderdag of D.B. wordt vrijgelaten in afwachting van zijn proces.