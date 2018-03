Na de laatste interlandbreak het rapport van de WK-favorieten: dit worden volgens ons de kwartfinales, halve finales en finale van het WK

De laatste interlandbreak voor het WK zit erop, vanaf nu is het voor de voetbalwereld aftellen naar juni, als de uitwuifinterlands, de trek naar Rusland en de aftrap van het grootste sportevenement ter wereld op het programma staan. Wij hielden de topfavorieten de voorbije dagen scherp in de gaten, haalden het WK-schema erbij en maakten een prognose. Mocht het WK morgen afgetrapt worden, zijn dit volgens ons de landen die de kwartfinale, halve finale en finale halen.

Halen de kwartfinales (***)

• Portugal

Marktwaarde selectie: 484 miljoen euro.

Kans op WK-winst volgens Bwin: 29 tegen 1 (achtste)

De Europese kampioen won slechts moeizaam van Egypte en kreeg een 0-3 om de oren van Nederland, maar zou toch de laatste acht moeten kunnen halen in Rusland. Op het jongste EK bewezen de Portugezen nog dat ze een toernooiploeg zijn. Bovendien hebben ze Cristiano Ronaldo in de rangen, zitten ze in een groep waarin ze altijd zouden moeten doorstoten én volgt er een tegenstander uit de zwakke groep A in de achtste finales.

De Portugese elf tegen Nederland: Anthony Lopes, André Gomes, Rolando, José Fonte, Manuel Fernandes, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Mario Rui, Adrien Silva, Bruno Fernandes en Joao Cancelo. Foto: REUTERS

• Engeland

Marktwaarde selectie: 686 miljoen euro

Kans op WK-winst volgens Bwin: 19 tegen 1 (zevende)

De Engelsen wonnen dan wel van Nederland en speelden gelijk tegen Italië, maar lieten nu ook niet bepaald een flitsende indruk na. Zonder superspits Harry Kane is Raheem Sterling de grootste naam. Een degelijk elftal, maar zonder al te veel creativiteit. The Three Lions zouden in Rusland net zoals België de groepsfase met Tunesië en Panama moeten overleven. Als de achtste finale tegen één van de verraderlijke teams uit poule H gewonnen wordt, wacht in de kwartfinales Brazilië of Duitsland.

De Engelse elf tegen Italië: Kyle Walker, John Stones, Jack Butland, Eric Dier, James Tarkowski, Raheem Sterling, Kieran Trippier, Jamie Vardy, Ashley Young, Jesse Lingard en Alex Oxlade-Chamberlain. Foto: REUTERS

• België

Marktwaarde selectie: 686 miljoen euro

Kans op WK-winst volgens Bwin: 12 tegen 1 (zesde)

In tegenstelling tot andere landen speelden de Rode Duivels slechts één oefenmatch, maar daarin lieten ze zeker geen slechte indruk na. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne etaleerden hun goede vorm, het aanvalsspel ging bijwijlen véél te snel voor tegenstander Saudi-Arabië. Toegegeven, een grote naam is dat niet, maar het blijft toch ook een WK-ganger. En die 4-0 staat wel mooi. Deze Rode Duivels moeten zeker in staat zijn de kwartfinales te halen in Rusland. Alleen jammer dat daar waarschijnlijk de winnaar van groep E (Brazilië) of groep F (Duitsland) wacht.

De ploeg van de Belgen tegen Saudi-Arabië: Simon Mignolet, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Axel Witsel, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Eden Hazard en Dries Mertens. Foto: Isosport

• Argentinië

Marktwaarde selectie: 639 miljoen euro

Kans op WK-winst volgens Bwin: 10 tegen 1 (vijfde)

De Argentijnen toonden twee gezichten tijdens hun oefenwedstrijden. Eerst werd Italië met een logische 2-0 opgerold, daarna volgde een zware 6-1 pandoering tegen een flitsend Spanje. Beide gezichten hadden echter één ding gemeen: eenmansploeg Lionel Messi moest er vanuit de tribunes naar kijken. Toch maar een beetje opletten met de eergevoelige Zuid-Amerikanen af te schrijven, dus. Zeker omdat Spanje-Argentinië een mogelijke - en zelfs waarschijnlijke - kwartfinale is op het WK.

De Argentijnse elf tegen Spanje: Javier Mascherano, Marcos Rojo, Giovani Lo Celso, Nicolas Otamendi, Maximiliano Meza, Sergio Romero, Lucas Biglia, Fabian Bustos, Gonzalo Higuain, Ever Banega en Nicolas Tagliafico. Foto: Photo News

Hét beeld van Spanje-Argentinië: Lionel Messi die machteloos vanuit de tribunes moest toekijken. Foto: EPA-EFE

Halen de halve finales (****)

• Frankrijk

Marktwaarde selectie: 1,05 miljard

Kans op WK-winst volgens Bwin: 7 tegen 1 (derde)

De Fransen hebben de meest getalenteerde ploeg van het WK. In de duidelijke 1-3 zege tegen Rusland konden ze het trio Martial-Mbappé-Dembélé aan de aftrap brengen, de duurste interlandvoorhoede ooit. Les Bleus stikken van het talent. Tot zover het goede nieuws. Want enkele dagen eerder werden ook hun grootste zwaktes duidelijk in de oefenmatch tegen Colombia.

Talent te over. De basisploeg van Frankrijk tegen Rusland: Paul Pogba, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Laurent Koscielny, Hugo Lloris, N’golo Kante, Ousmane Dembélé, Benjamin Pavard, Anthony Martial en Kylian Mbappé. Foto: AFP

Bondscoach Didier Deschamps, die regelmatig verweten wordt dat hij tactisch niet genoeg onderlegd is, vond geen oplossing op de tactische switch die de Zuid-Amerikanen na rust maakten en het ging van 2-0 voor de Fransen naar 2-3 voor Colombia. Niet genoeg leiders, niet genoeg smeerlapjes is bovendien een verwijt dat niet alleen voor de Rode Duivels maar ook voor de Fransen opgaat.

• Duitsland

Marktwaarde selectie: 743 miljoen euro

Kans op WK-winst volgens Bwin: 5,5 tegen 1 (eerste)

De regerende wereldkampioen voert de wereldranglijst aan, is ingespeeld, heeft een uitstekend systeem, won de Confederations Cup met een B-elftal. Waarom dan toch maar halve finales? Omdat de Duitsers van hun laatste grote testen er geen één konden winnen. 0-0 tegen Engeland, 2-2 tegen Frankrijk, 1-1 tegen Spanje en 0-1 verlies tegen Brazilië.

Bovendien zitten de Duitsers, ondanks de vele goede voetballers, met een probleem voorin. Thomas Müller is geen type om als enige spits te fungeren, terwijl Mario Gomez op zijn 32ste over zijn top lijkt. Ook op het EK 2016 speelde dit probleem hen al parten. Toen resulteerde een stevige omsingeling van Frankrijk in een 0-2 nederlaag.

De ploeg waarmee Duitsland aantrad tegen Brazilië: Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Julian Draxler, Mario Gomez, Kevin Trapp, Jerome Boateng, Leroy Sané, Marvin Plattenhardt, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan en Leon Goretzka. Foto: EPA-EFE

Halen de finale (*****)

• Spanje

Marktwaarde selectie: 982 miljoen euro

Kans op WK-winst volgens Bwin: 7 tegen 1 (derde)

De Spanjaarden hebben twee keer indruk gemaakt in de interlandbreak. Eerst met een spetterende match tegen de Duitsers (1-1), daarna door Argentinië tot op het bot te vernederen (6-1). Onder bondscoach Julien Lopetegui piekt La Roja weer naar nieuwe hoogten, met een 28 op 30 in de WK-kwalificaties ondanks tegenstand van Italië als bewijs. Andres Iniesta en David Silva lijken op hun 33ste en 32ste klaar voor hun laatste kunstje, rondom hen zorgen Thiago (26), Koke (26), Isco (25) en Asensio (22) voor het betere tiki-taka.

De toekomstige wereldkampioen? Het elftal van Spanje: David De Gea, Sergio Ramos, Marco Asensio, Gerard Piqué, Diego Costa, Thiago Alcantara, Isco, Andres Iniesta, Dani Carvajal, Koke en Jordi Alba. Foto: Photo News

• Brazilië

Marktwaarde selectie: 746 miljoen

Kans op WK-winst volgens Bwin: 5,5 tegen 1 (eerste)

Samen met Spanje het team dat het voorbije jaar het meeste indruk gemaakt heeft. Fietste zonder problemen door de Zuid-Amerikaanse voorronde en ging dinsdagavond verdiend in Berlijn winnen van wereldkampioen Duitsland. De vraag is natuurlijk of Neymar tijdig topfit raakt voor het WK na zijn operatie aan de enkel. Daarnaast worden wereldbekers die in Europa georganiseerd worden traditioneel gedomineerd door Europese teams. Van de tien wereldbekers die eerder al doorgingen in Europa, kon er slechts één gewonnen worden door een niet-Europees team. Zestig jaar geleden, in 1958, slaagde… Brazilië daarin.