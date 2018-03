Marc Coucke is (eindelijk) ook officieel voorzitter van Anderlecht en is daar erg blij mee

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de overname van Anderlecht goedgekeurd, waardoor Marc Coucke nu ook officieel RSCA-voorzitter wordt. “Clearance mededinging ontvangen, RSCA here we come, team en fans, samen naar mooie tijden!”, tweette hij.

Aanvankelijke werd maandag 26 maart beschouwd als de dag dat de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de overname van Anderlecht zou goedkeuren en Marc Coucke officieel RSCA-voorzitter zou worden. Maandag bleef het nog stil, twee dagen later kwam dan toch het voor Coucke verlossende nieuws. Zolang de BMA de overname niet had goedgekeurd, kon Marc Coucke geen officiële beslissingen nemen bij Anderlecht. Vanaf nu dus wel.

Autorisation concurrence reçu, team et supporters de l’RSCA, vivons de beaux temps ensemble!#Anderlecht