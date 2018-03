Aantal gevallen van griep daalt verder maar epidemie is nog niet voorbij

Het aantal griepgevallen blijft verder dalen. In de week van 19 tot en met 25 maart daalde het aantal mensen met een griepsyndroom die een huisarts consulteerden voor de tweede opeenvolgende keer: met name tot 405 raadplegingen per 100.000 inwoners. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) woensdagmiddag.

Het WIV schat dat tussen 2 oktober 2017 en 25 maart 2018 ongeveer 655.000 personen een huisarts consulteerden met griepsymptomen. Het gaat om 57.000 kinderen jonger dan 4 jaar, 100.000 kinderen van 5 tot 14 jaar, 450.000 volwassenen tussen 15 en 64 jaar en 48.000 personen van 65 jaar en ouder.

Van die 655.000 patiënten zouden, op basis van de virologische analyses van het WIV, ongeveer 450.000 personen ook werkelijk met het griepvirus besmet zijn.

De winterse griepepidemie die ons land sinds 8 januari treft, is volgens het WIV van “een matige intensiteit”. Ze duurt wel lang: elf weken tot op vandaag, tegenover zeven weken in de winter 2016-2017. De piek werd in de week van 5 tot 11 maart waargenomen, met 773 raadplegingen voor een griepsyndroom per 100.000 inwoners.