Kritiek op extra plaatsen delinquente jongeren: “In Tongeren is ‘de Hel van Tanger’ opgenomen”

Er komt heel wat kritiek op de keuze voor de jeugdgevangenis van Tongeren om het acute capaciteitsprobleem in de gesloten instelling van Everberg op te vangen. Maar volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) is Tongeren nu eenmaal de snelste oplossing. “Nood breekt wet”, zei hij woensdag in het Vlaams Parlement.

De voorbije dagen moesten verschillende jonge delinquenten vrijgelaten worden door een gebrek aan plaatsen in de gesloten instelling van Everberg.

Lees ook: Drie minderjarigen vrij door plaatsgebrek in gesloten instelling van Everberg

Na spoedoverleg vanmorgen met jeugdrechters, parketmagistraten en het agentschap Jongerenwelzijn heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen daarom beslist extra plaatsen vrij te maken in het Vlaams detentiecentrum in Tongeren.

Maar de keuze voor Tongeren doet bij verschillende parlementsleden de wenkbrauwen fronsen. “In Tongeren is ‘de hel van Tanger’ opgenomen. De Kinderrechtencommissaris heeft Tongeren een tikkende tijdbom genoemd en de omstandigheden zijn er afschuwelijk”, zegt N-VA-parlementslid Lorin Parys. Ook andere parlementsleden zoals Freya Van den Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) hebben ernstige vragen bij de keuze voor Tongeren.

Minister Vandeurzen erkent dat Tongeren een soort noodoplossing is en dat de Tongerse jeugdgevangenis “geen toekomst heeft in het jeugddelinquentierecht”. Maar Tongeren heeft wel het voordeel dat er snel plaatsen kunnen ingezet worden. Andere pistes vragen lange procedures en bieden geen soelaas op korte termijn. “Nood breekt wet. Tongeren is de snelste oplossing”, aldus Vandeurzen.