Haar verkoolde lichaam werd twee jaar geleden gevonden in een gracht, maar nog steeds tasten de speurders in het duister. Wie herkent deze vrouw?

De politie en parket zijn op zoek naar getuigen die weten wie deze vrouw is. Haar verkoolde lichaam werd in 2016 al gevonden, maar tot heden heeft niemand ze kunnen identificeren. Nu hopen de speurders, met behulp van een robottekening, een doorbraak in de zaak te kunnen forceren.

De feiten dateren van zaterdag 31 december 2016. Omstreeks 09u30, werd het lichaam aangetroffen van een onbekende vrouw in een gracht langs de Beselarestraat in Geluwe, een kleine gemeente nabij de Franse grens.

Foto: Fed Pol.

In 2017 werd reeds een opsporingsbericht verspreid, maar tot op vandaag kon de vrouw niet worden geïdentificeerd. Het onderzoek heeft niet stilgelegen en de robotfototekenaars van de Federale Politie hebben een schets kunnen maken van het slachtoffer. Het zou gaan om een jonge vrouw van vermoedelijk tussen de 18 en 25 jaar oud en van Aziatische oorsprong. Ze is heel klein, amper 1,50 meter groot en slank gebouwd. Opvallend is haar gebit dat een uitgesproken bovenbeet heeft.

Hoogstwaarschijnlijk bracht ze haar jeugd door in Europa. Eerder raakte al bekend dat haar lichaam tekenen van ondervoeding in haar prille kindertijd vertoont. Vermoedelijk werd ze op jonge leeftijd geadopteerd.

De vrouw droeg verschillende juwelen zoals een damesuurwerk met een metalen armband en een halsketting. Bovendien had het slachtoffer een opvallend motief op haar teennagels. Weet u wie deze vrouw zou kunnen zijn, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300.