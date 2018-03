Politie pakt jongeman (18) op, maar die slaat op de vlucht… met handboeien om

Maaseik -

In de omgeving van Maaseik is een 18-jarige man aan de politie ontsnapt nadat hij in de boeien werd geslagen. Dat meldt de Nederlandse nieuwssite 1Limburg. De tiener vluchtte richting de Nederlandse grens. Daar werd een opsporingsbericht gelanceerd, maar vermoedelijk bevindt de verdachte zich nog in België, zo wordt aan onze redactie gemeld. Een zoekactie leverde geen resultaat op.