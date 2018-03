Koppel doet zeldzame ontdekking tijdens strandwandeling: “We zagen plots dat het een gigantisch fossiel was”

Een Argentijns koppel maakte zondag een rustige wandeling op het strand van Serena Beach in Argentinië toen ze plots op gigantische beenderen stuitten. Nadat ze het lokale museum hadden gecontacteerd, bleek dat ze een Megatherium hadden ontdekt, een reusachtige, uitgestorven grondluiaard. “Het prehistorische zoogdier leefde drie en een half miljoen jaar geleden in deze streek”, aldus een paleontoloog die onmiddellijk aan de slag ging om de resten op te graven.

“Mijn man loopt graag in de duinen, om te zien of hij iets kan ontdekken”, aldus de Argentijnse Marianela Amaya. “Toen hij besefte dat het een gigantisch fossiel was, verwittigden we snel het museum.” De archeologen van het Openbaar Museum voor Natuurwetenschappen in Mar del Plata ontdekten algauw dat de beenderen afkomstig waren van een Megatherium, een gigantische luiaard die miljoenen jaren geleden in Argentinië rondliep.

“We vonden al diverse delen van het uitgestorven dier”, aldus Matias Taglioretti, paleontoloog van het museum die de botten opgroef. “Een deel van de ruggengraat, enkele ribben en een hand met gewrichten.” De wetenschappers hopen dat ze nog meer fossielen zullen ontdekken naarmate ze dieper graven. Het gezin van Marianela Amaya zal hun uitje aan het strand alvast nooit meer vergeten.