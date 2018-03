Agent verwonden, stiefzoon (7) mishandelen en gsm stelen op politiekantoor: man riskeert drie straffen tegelijkertijd

Kortrijk / Veurne - Een 33-jarige man riskeert drie straffen tegelijkertijd. De Veurnenaar moest zich woensdag voor de rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een hele reeks feiten, gaande van diefstal met geweld tot het bont en blauw slaan van zijn 7-jarig stiefzoontje. Hij stal zelfs een gsm in een politiekantoor.

Begin februari pikte Y.V. een fototoestel van twee Fransen die in Menen autobussen aan het fotograferen waren als hobby. De beklaagde vond dat een schending van zijn privacy, deelde de mannen een paar rake klappen uit en ging met het toestel aan de haal. Toen de politie bij hem kwam, vluchtte hij langs de achterdeur weg. “Daar maakt de man een sport van telkens de politie aan zijn deur staat”, aldus het openbaar ministerie. Op het politiekantoor ontvreemdde hij een gsm om naar zijn partner te bellen.

Daarnaast stond hij woensdag ook terecht voor slagen en verwondingen aan zijn stiefzoon. Het 7-jarige jongetje had zijn stiefzusje verteld dat hij pijn had aan de ribben. De biologische vader ontdekte dat die blauw zagen en op de spoedafdeling van het ziekenhuis vonden ze nog blauwe plekken aan de schouders. Het kindje verklaarde dat ook zijn moeder en zus vaak in de klappen deelden. Y.V. werd daar al eens voor veroordeeld.

Agent verwonden en politiewagen beschadigen

Een derde feit is een zaak van weerspannigheid. Toen de politie begin dit jaar bij de Veurnenaar arriveerde na een telefoontje van de buren, paste hij zijn beproefde verdwijntruc toe en liep weg langs de achterdeur. Hij kon alsnog ingerekend worden maar verwondde een politieagent en beschadigde het politievoertuig.

Y.V. riskeert respectievelijk twaalf maanden, tien maanden en zes maanden cel. De man, die niet opdaagde omdat hij te weinig geld zou hebben om zich te verplaatsen, ontkent dat hij zijn stiefzoon slaat, maar betwist de andere feiten niet. Zijn advocate ging voor probatie-uitstel, maar het openbaar ministerie vond het hoog tijd om de man een krachtig signaal te geven.

Het vonnis volgt op 2 mei.