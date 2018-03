Jodiumpillen drie uur op voorhand slikken? “Het duurt wel wat eer de straling vrijkomt”

Brussel - Bij een kernramp zal de overheid tijdig communiceren wanneer mensen jodiumpillen moeten innemen. Het duurt immers een hele tijd voor de radioactieve straling effectief vrijkomt, zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) woensdag in de Kamer. Jodiumpillen die jaren geleden al verspreid werden, blijven in principe nog een heel lange tijd goed.

In de subcommissie nucleaire veiligheid van de Kamer gaf minister Jambon uitleg bij het nieuwe nucleaire noodplan, dat sinds begin deze maand van kracht is. In de zone van 20 kilometer rond een nucleaire site wordt iedereen aangeraden gratis jodiumtabletten in huis te halen. Ook in de rest van het land kunnen die gratis pillen, die moeten vermijden dat mensen schildklierkanker krijgen, bij de apotheker opgehaald worden.

Verschillende Kamerleden merkten op dat nogal wat mensen met vragen zitten over de jodiumpillen. Zo wordt er gezegd dat die drie uur op voorhand moeten worden ingenomen. “Dat lijkt absurd”, gaf minister Jambon toe. “Maar eer de straling vrijkomt, heb je wel een hele periode. Dat maakt het voor de overheid mogelijk om dan te communiceren”. Het zou na een incident twaalf uur duren voor de straling zich in de buitenwereld verspreid.

Er zijn ook vragen over de houdbaarheidsdatum van de pillen. In 2010 en 2011 verspreidde de overheid al eens jodiumtabletten. Die zijn in principe nog werkzaam. “Die pilletjes vergaan niet, al kan dat wel als er iets met de verpakking is”, zei minister Jambon. Wanneer de pillen bijna tien jaar oud zullen zijn, zal de overheid nieuwe testen rond hun houdbaarheid houden.

Jambon verzekerde dat de overheid nog veelvuldig zal communiceren over het noodplan. “We gaan de komende maanden permanent campagne voeren, over het noodplan.”

Hij wees ook op de site www.nucleairrisico.be (www.risquenucleaire.be).