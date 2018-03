Jongetje onthoofd door ‘hoogste waterglijbaan op aarde’ en nu wordt de maker beschuldigd van moord

De fabrikant van de ‘Verrückt’, de hoogste waterglijbaan op aarde, staat terecht voor moord nadat een jongetje vorig jaar onthoofd werd op de attractie. Het dodelijke ongeval deed zich voor in een attractiepark in het Amerikaanse Kansas. De ouders van het slachtoffer kregen al 20 miljoen dollar schadevergoeding, maar nu werd de ontwerper van de attractie opgepakt op verdenking van moord.

Het dodelijke incident gebeurde op de ruim 51 meter hoge glijbaan ‘Verrückt’. Bezoekers worden in de attractie per drie vastgemaakt in een bootje dat steil naar beneden wordt gelanceerd en daarbij een snelheid tot 100 kilometer per uur haalt.

Door een zware ontwerpfout kwam het bootje waarin de tienjarige Caleb zat echter in de problemen. Het kwam van de baan los en de kleine Caleb’s hoofd botste tegen een metalen ring met een net rond de baan. De reddingsdiensten troffen de jongen onthoofd aan in het waterbekken van de waterglijbaan. Twee volwassen vrouwen die bij hem in het bootje zaten, liepen lichte verwondingen op in hun gezicht.

De uitbater van het park betaalde al 20 miljoen dollar schadevergoeding aan de familie van het jongetje, maar nu werd de ontwerper, Jeff Henry, opgepakt op verdenking van moord. Speurders hebben namelijk aanwijzingen gevonden dat de attractie vol constructiefouten zat. Ook zou het bedrijf van Henry het onderzoek danig tegengewerkt hebben. Sommige speurders gingen zelfs zo ver te stellen dat Henry en co. bewijzen zouden verdoezeld of zelfs vernietigd hebben.

(Lees verder onder de video)

Zowel Henry, als John Timothy Schooley, één van de medeontwerpers die aan de 'Verrückt' meewerkte, zijn in Kansas in officiële staat van beschuldiging gesteld voor moord. Ze staan ook terecht voor slagen en verwondingen aan dertien andere mensen, die voor het fatale ongeluk gewond raakten.

Foto: AP

Gebouwd zonder berekeningen

Volgens de speurders was de 'Verrückt' het impulsieve geesteskind van Henry. Zij stellen dat Henry ernstige rekenfouten maakte en dat er geen feitelijk ingenieurs betrokken waren bij het ontwerp van de attractie. Nog volgens de onderzoekers wisten Henry en Schooley dat de berekeningen aantoonden dat de attractie niet deugde en dat ze dat steevast genegeerd hebben.

Het grootste probleem is dat de bootjes soms loskwamen van de baan, een ernstige ontwerpfout. In de twee jaar dat de ‘Verrückt’ gewerkt heeft raakten 13 mensen gewond. Overigens zouden Henry en zijn bedrijf getuigen achteraf ontraden hebben om de exacte versie van de feiten aan de veiligheidsinspectie te vertellen.

LEES MEER. Ouders praten voor het eerst over gruwelijke dood van Caleb (10): “We missen zijn knuffels nog altijd”

Het personeel van het attractiepark was trouwens op de hoogte dat de attractie levensgevaarlijk. “Iedere dag, voor de opening van het park, moesten we de attractie driemaal testen”, vertelt een opzichter aan The Washington Post. “En iedere dag vroegen ze of er vrijwilligers waren. Niemand wou dat onding testen. We waren allemaal doodsbang van de 'Verrückt'.”

Makers héél bewust van de gevaren

Uit mailverkeer dat de onderzoekers hebben gevonden, blijkt dat Henry op de hoogte was van de ernstige ontwerpfouten. Zo hadden Henry en Schooley amper 36 dagen na het initiële ontwerp al een prototype gebouwd. Vanwege die haast hebben ze “fundamentale stappen in het ontwerp overgeslagen. Bij het ontwerp kwam geen wiskunde of fysica kijken, maar wel een soort gruwelijk rudimentair trial-and-error bijstellen.”

Tijdens dat trial-and-error-bouwen waren beide heren zich heel bewust van de gevaren. “Verrückt zou me ernstig kunnen verwonden of doden”, aldus Henry in een email aan Schooley. “Dit is een uiterst gevaarlijk toestel omdat er een heleboel dingen zijn die we niet weten. Elke dag leren we wat. Ik heb gezien hoe dit ding (de attractie nvdr.) één van de dummies toegetakeld heeft. Het is snel, complex en extreem. Als we dit verkl*ten, dan is dat het einde. Ik zou kunnen sterven op deze attractie.”