Gemeentelijk rampenplan tijdlang van kracht nadat zoutzuurwolk ontsnapt: “Brandende ogen en misselijk”

Bij het bedrijf Vynova op de Heilig Hartlaan in Tessenderlo is rond 18 uur een zoutzuurwolk ontsnapt. Deze trok naar het noorden. Tessenderlo kondigde het gemeentelijk rampenplan af. Rond 19.40 werd dat weer opgeheven.

De gemeente laat weten dat het lek ondertussen is gedicht maar vraagt iedereen in de omgeving om voorlopig ramen en deuren gesloten te houden.

HCL-lek gedicht

Er was een HCL-lek (zoutzuur) gemeld bij het bedrijf Vynova Belgium nv maar het lek is al gedicht. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. We vragen iedereen wel om voorlopig nog even de ramen en deuren dicht te houden.



