Gerechtelijk onderzoek naar Tom Meeuws voor geknoei met facturen bij De Lijn

Het gerecht van Antwerpen is een onderzoek gestart naar Tom Meeuws, de voorzitter van de lokale SP.A. Dat meldt VTM Nieuws. Hij zou in zijn vorige job als directeur bij De Lijn in Antwerpen mogelijk geknoeid hebben met facturen. De openbaarvervoersmaatschappij deed in februari aangifte van een zaak uit 2015, waarop het parket een onderzoek is gestart.

Tom Meeuws kwam in 2015 in opspraak voor de heisa met facturen bij De Lijn. Het Antwerpse SP.A-kopstuk keurde als directeur bij De Lijn in Antwerpen een factuur van 664.000 euro van cultuurhuis De Roma goed, voor de organisatie van het openingsfeest voor de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro. Die affaire betekende uiteindelijk de doodsteek voor het Antwerpse kartel met Groen, ‘Samen’.

Aangifte van De Lijn

Het parket opende in februari al een onderzoek naar de zaak. Dat gebeurde na aangifte van De Lijn, aldus de woordvoerder van de openbaarvervoersmaatschappij Tom Van de Vreken. Dat gebeurde echter niet op basis van “nieuwe feiten” die naar boven zijn gekomen, klinkt het nog. Het gaat om de feiten zoals ze in 2015 bekend waren, benadrukt hij. De Lijn heeft ook geen klacht ingediend, maar deed enkel een aangifte, en verwees daarbij niet naar bepaalde individuen, stelt Van de Vreken. “Het gaat om een aangifte van mogelijk strafbare feiten, waarbij ik de ‘mogelijk’ sterk benadruk. Het is aan het parket om uit te maken hoe of wat.”

“Het onderzoek zit in de beginfase”, zegt Sylvie Van Baden van het Antwerpse parket tegen De Standaard. “Daarom kunnen we geen verdere commentaar geven.” Het gerecht zal contracten en betaalde facturen tussen De Lijn en de Roma, tussen 2013 en 2015, verder analyseren.

Meeuws zelf en SP.A reageren voorlopig niet.

Meeuws geen lijsttrekker lokale SP.A

Het nieuws volgt nadat eerder op de dag bekend werd dat niet de lokale partijvoorzitter Meeuws, maar de gewezen Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels lijsttrekker van de SP.A in Antwerpen wordt. Meeuws zal de tweede plek innemen.

Foto: BELGA

Het nieuws van het gerechtelijk onderzoek naar Meeuws heeft Beels “overvallen”, liet ze intussen woensdagavond weten in Terzake. “Ik wist daar helemaal niet van, en hij waarschijnlijk ook niet. Het gaat om een gerechtelijk onderzoek, dat is geheim, dus het is niet onlogisch dat we dat niet wisten”, stelt ze.

Beels blijft wel achter haar voorzitter staan. “We hebben vandaag onze lijst voorgesteld, een fantastische lijst, en ik neem mijn verantwoordelijkheid als lijsttrekker op”, zei ze. “Ik geloof in hem, in ons en in ons verhaal. We gaan de vragen blijven beantwoorden en blijven benadrukken dat we een sterke ploeg zijn.”

Ophef rond bouwpromotor

Eind 2017 kwam Meeuws nogmaals in opspraak nadat hij er schande van sprakdat burgemeester van Antwerpen Bart De Wever naar een feestje ging van een bouwpromotor die zaken deed in Antwerpen. Later bleek dat het lokale SP.A-kopstuk zelf in zijn eerdere job als consultant ook contact had met diezelfde bouwpromotor.