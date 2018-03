Mertens pakt uit met kandidaat voor tweet van het jaar en Lukaku is het slachtoffer

De Rode Duivels waren dinsdag in een oefeninterland met 4-0 te sterk voor Saudi-Arabië. Romelu Lukaku scoorde twee keer voor de Belgen, waarvan eentje op aangeven van Eden Hazard. Dries Mertens had met beide goals weinig te maken maar deelde wel in het feestje van 'Big Rom'. Al vierde Lukaku zijn goals net iets te "overdreven" volgens de Napoli-aanvaller, die een geweldige tweet de wereld instuurde.

De tweet van Mertens:

There are other ways to thank us for the assists Rom... pic.twitter.com/UyKWATFgcJ