Agent schiet ongewapende man dood die met broek tot op de enkels over straat liep

Een Amerikaanse politieagent heeft een ongewapende, zwarte man doodgeschoten. De man liep met zijn broek tot op de enkels over de straten van Houston (in de Amerikaanse staat Texas).

Van het incident, dat dateert van vorige week donderdag, zijn beelden. Die werden gemaakt met een dashcam vanuit een politiewagen. Op de beelden is te zien hoe Danny Ray Thomas (34) verdwaasd op een kruispunt wandelt, met zijn broek tot op zijn enkels en tegen zichzelf pratend. Hij sloeg op wagens die passeerden. Wanneer een van de voorbijrijdende wagens stopt en de bestuurder in discussie gaat met Danny Ray Thomas, komt de agent tussen, waarna Thomas naar de agent toe stapt. De agent, Cameron Brewer, roept herhaaldelijk naar Danny “dat hij op de grond moet gaan liggen”, vooraleer hij met zijn wapen vuurt en daarbij Thomas raakt. De dertiger overlijdt aan de verwondingen.

De familie van Danny is verbijsterd: “Hij was duidelijk aan het wandelen, niet aan het lopen richting de agent, en het was duidelijk dat hij de agent geen kwaad wilde doen.”

Geen taser gebruikt

Op een andere video die door voorbijgangers gemaakt werd, is te horen hoe zij denken dat de agent een taser gaat gebruiken op Thomas. Wanneer de agent schiet in plaats van de taser bovenhaalt, reageren de voorbijgangers vol ongeloof. “Heeft hij nu op die man geschoten? Hij zou die man niet hebben mogen neerschieten op straat.”

Volgens familie van Danny Ray Thomas leed hij aan een depressie nadat zijn kinderen waren gestorven. Die kwamen om het leven doordat zijn partner de 2 kinderen in 2016 had vermoord. Zijn zus roept intussen politici op om “iets te doen aan de brutaliteit van de politie”: “Het lijkt op een moord met voorbedachten rade”

De politie onderzoekt intussen het incident. De betrokken agent, die overigens ook zwart is, werd voorlopig geschorst.

De voorbije jaren komt er steeds meer kritiek op agenten die ongewapende, vooral zwarte, mannen doodschieten. Uit dat protest is de organisatie Black Lives Matter ontstaan. Vorige week nog was er heel wat ophef nadat een zwarte man die enkel zijn smartphone vast had, werd doodgeschoten.