Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft al “19 à 20 namen” in zijn hoofd voor het WK

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft al negentien à twintig namen voor zijn 23-koppige WK-selectie in zijn hoofd zitten, zo verklaarde hij dinsdag na het 1-1 gelijkspel tegen Italië.

“Ik denk dat het intussen wel duidelijk is dat zij er in Rusland bij zullen zijn. Ik heb de voorbije wedstrijden enkele sterke individuele prestaties gezien”, vertelde Southgate, die zijn team eerder met 0-1 zag gaan winnen in Nederland. “Het deed me vooral deugd dat de spelers zelf op het veld problemen oplosten. Ik heb uit deze wedstrijden veel kunnen leren.”

Voor de Engelsen was het de laatste oefenwedstrijd vooraleer de definitieve WK-selectie samengesteld wordt. Op 2 juni oefenen The Three Lions nog tegen Nigeria, op 7 juni volgt het treffen met Costa Rica. Op het WK zitten ze samen met België in groep H, naast Tunesië en Panama.

Vooral WK-debutant Panama lijkt in die groepsfase een hapje te worden. Los Canaleros gingen dinsdag met zware 6-0 cijfers onderuit in en tegen Zwitserland. Bondscoach Hernan Dario Gomez wil die bladzijde zo snel mogelijk omdraaien, “om de euforie na de WK-kwalificatie niet te verliezen”. “Ik wil daarmee niet zeggen dat we ons tevreden moeten stellen met enkel en alleen maar de kwalificatie. We willen in Rusland een waardige tegenstander zijn en daarvoor moeten we onze beste vorm zo snel mogelijk vinden”, vertelde hij na de wedstrijd, waarin Panama bij de rust al 4-0 in het krijt stond. “Onze tegenstanders waren sneller, technisch sterker en steviger in de duels: op alle vlakken troefden ze ons af. Voor ons is het beter dat het hier gebeurd is dan op het WK, maar het blijft een afschuwelijke nederlaag.”

Hun eerstvolgende oefeninterland spelen de Panamezen op 29 mei, dan kijken ze Noord-Ierland in de ogen.