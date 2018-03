Rusland: “Britse geheime dienst betrokken bij vergiftiging Russische ex-spion”

Het Verenigd Koninkrijk draagt mogelijk een verantwoordelijkheid bij de aanval op een Russische ex-spion met het zenuwgas novitsjok. Dat beweert het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

De gewezen Russische spion Sergej Skripal werd op zondag 4 maart in het Britse Salisbury het slachtoffer van een aanval met zenuwgif. Ook zijn dochter Joelia werd getroffen. De twee liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd, maar het Kremlin heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Het incident heeft tot grote diplomatieke spanningen tussen Rusland en het westen geleid. Meer dan twintig westerse landen hebben deze week al aangekondigd dat ze een of meerdere Russische diplomaten het land uitzetten. België wijst een enkele Russische diplomaat uit.

Britten betrokken?

Maar in een mededeling van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wordt Londen nu met de vinger gewezen. “Een analyse van de omstandigheden toont een grote desinteresse van de Britse autoriteiten om de echte motieven en daders te achterhalen”, zo luidt het. “Dat leidt ons naar het idee van een mogelijke betrokkenheid van de Britse geheime diensten.”

In de mededeling krijgen de Britse autoriteiten ook het verwijt dat ze al jarenlang tekortschieten bij de bescherming van de Russische burgers op hun grondgebied. In de daaropvolgende opsomming van enkele “flagrante voorbeelden” wordt ook de naam van Aleksandr Litvinenko vermeld. Litvinenko was een voormalige medewerker van de Russische inlichtingendiensten die in 2006 om het leven kwam nadat hij in Londen vergiftigd werd. Ook die aanval wordt doorgaans aan Rusland toegeschreven.