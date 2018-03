Doelman Bram Castro verlaat Heracles in de zomer

Doelman Bram Castro, die sinds 2014 bij het Nederlandse Heracles Almelo actief is, verlaat zijn club na dit seizoen. Het contract van de 35-jarige Limburger wordt niet verlengd, zo liet Heracles woensdag weten.

In vier seizoenen Eredivisie kwam Castro al 121 keer in actie voor Heracles, en ook dit seizoen is hij er nog eerste doelman. Eerder was hij in Nederland ook actief voor PSV, Roda en MVV. In België speelde Castro drie seizoenen voor Sint-Truiden en één seizoen voor Racing Genk. In totaal keepte hij al 207 wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie en 39 in de Belgische Jupiler Pro League.

Met Dries Wuytens en Dario van den Buijs zijn nog twee andere Belgen actief voor Heracles. Na 28 van de 34 speeldagen staat de club uit Almelo negende.