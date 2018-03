Plaatsgebrek jeugdinstelling Everberg: “Tongeren is niet uitgerust voor geschikte begeleiding”

Brussel / Tongeren / Kortenberg - De jeugdgevangenis van Tongeren is niet uitgerust om delinquente jongeren die niet in Everberg terechtkunnen op een geschikte manier te begeleiden. Dat zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen woensdag, nadat ook vanuit het Vlaams Parlement vragen rezen over de keuze van Tongeren. Vanobbergen wijst er bovendien op dat de discussie rond het plaatsgebrek breder gaat dan enkel het creëren van extra capaciteit. “In de gemeenschapsinstellingen zitten vandaag ook jongeren die daar niet de juiste begeleiding krijgen”, zegt hij.

Vanobbergen noemde de jeugdgevangenis van Tongeren eerder al een “tikkende tijdbom”, en hij blijft ook nu bij zijn standpunt dat Tongeren geen goede plek is voor minderjarigen. “Bij de opvang van de jongeren is het belangrijk om in te zetten op begeleiding en re-integratie op school. We zien wel inspanningen van het personeel en de directie om dat te doen, maar het oude gebouw is gewoon niet uitgerust om jongeren te begeleiden”, zegt de kinderrechtencommissaris. “De situatie is absoluut niet te vergelijken met andere gemeenschapsinstellingen, en jongeren die daar terechtkomen beginnen met minder kansen.”

Bovendien komen er in Tongeren verschillende populaties samen op een kleine oppervlakte. Zo worden er nu al jonge illegalen opgevangen en uit handen gegeven jongeren, en daar zouden nu nog vier jongeren bijkomen. “De buitenruimte is er zeer beperkt, niet iedereen kan tezamen buiten. Er zijn ook organisatorische problemen.”

Vanobbergen hoopt dan ook dat de opvang van de jeugddelinquenten in Tongeren zeer beperkt zal zijn in tijd, en het Kinderrechtencommissariaat zal daar via zijn Commissie van Toezicht ook op toezien. Daarnaast hoopt hij dat niet wordt teruggekomen op de sluiting van de gevangenis in Tongeren. “Daar zijn momenteel geen aanwijzingen voor, maar minister van Welzijn Jo Vandeurzenn besliste eerder ook al om geen ‘welzijnsjongeren’ meer naar Tongeren te sturen, en daar is hij ook op teruggekomen”, klinkt het.