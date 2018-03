Red Flame Tessa Wullaert bereikt met Wolfsburg halve finales Champions League

Tessa Wullaert heeft zich met haar Duitse club Wolfsburg gekwalificeerd voor de halve finales van de Champions League voor vrouwenteams.

In de terugwedstrijd van de kwartfinale speelde Wolfsburg woensdag 1-1 gelijk bij het Tsjechische Slavia Praag. De Duitsers hadden de heenmatch vorige week met 5-0 gewonnen.

Petra Divisova opende na 30 minuten de score voor de thuisploeg. Ewa Pajor maakte in de 68e minuut gelijk. Red Flame Wullaert, nummer 10 van de groen-witten, startte in de basis in de Eden Arena en maakte de hele wedstrijd vol.

Woensdagavond komt met Janice Cayman nog een tweede Belgische international in actie op het kampioenenbal. Met het Franse Montpellier moet ze een 0-2 nederlaag tegen Chelsea trachten op te halen.

Wolfsburg treft in de halve finales (op 21/22 en 28/29 april) Montpellier of Chelsea.