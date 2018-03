Muiterij in de polders na beschuldigingen van pesterijen, seksuele intimidatie en zelfverrijking

De dijkgraaf wankelt. Meer dan zeventien jaar lang zwaaide Theo De Roeck de plak over de polder Land van Waas, maar nu zit hij in nauwe schoentjes. Beschuldigingen van pesterijen en seksuele intimidatie, van zelfverrijking en van rijden voor de haven van Antwerpen. Dodelijk voor een man die de belangen van de polders moet verdedigen. Hij is voorlopig geschorst, de provincie Oost-Vlaanderen moet nu een onderzoek starten.

Onaantastbaar was hij, dijkgraaf Theo De Roeck. Zijn graafschap is de polder Land van Waas, aan de oevers van de Schelde. In de velden ten oosten van Sint-Gillis-Waas, Beveren en Zwijndrecht was zijn ...