Russisch ex-spion Skripal werd aan zijn eigen voordeur besmet met gevaarlijke gif

De Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter werden vergiftigd in hun eigen huis, zo meldt de Britse politie. Mogelijk gebeurde dat aan hun voordeur: daar werd namelijk de hoogste concentratie gevonden van het zenuwgas.

Sporen van het zenuwgas novitsjok werden ook nog gevonden in een restaurant waar de twee waren gaan lunchen. Maar na onderzoek komt de politie tot de conclusie dat Sergej en dochter Julia eerder al besmet werden met het gif.

Directe gevolgen van blootstelling aan novitsjok zijn blijvende hersenbeschadiging en verlamming, met nauwelijks kans op herstel.

Skripal en zijn dochter

Bewusteloos op bank

De aanslag met zenuwgas op Sergej Skripal (66) op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden daar toen bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Ze vechten nog steeds voor hun leven. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.

Intussen zegt de nicht van Skripal dat haar nonkel en zijn dochter Julia nauwelijks overlevingskansen hebben. “En zelfs als ze zouden herstellen, dan zijn de prognoses op lange termijn niet goed.”

Relaties op scherp

De moordpoging heeft de voorbije weken de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding de rest van West-Europa en de VS) en Rusland op scherp gesteld. De Britten zeggen namelijk dat het Kremlin achter de gifaanval zit. Rusland ontkent echter en zegt zelfs dat de Britse geheime dienst zélf betrokken is bij de vergiftiging.

Meerdere Europese landen en de VS hebben intussen Russische diplomaten hun land uitgezet als reactie op de moordpoging. Rusland zegt daarop te zullen reageren.