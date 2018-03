Ze had slechts 5 procent overlevingskans, en nu zit Lauren (18) in programma van Cath Luyten

Hamont-Achel - Met barstende koppijn terugkeren van de schoolreis in Rome: zo begon de nachtmerrie van de 18-jarige Lauren Duijsters uit Hamont. Ze overwon een agressieve hersenvliesontsteking en is te gast in Vandaag over een Jaar.

“Ik heb achteraf gehoord dat mijn ouders mijn begrafenis aan het plannen waren.” Lauren is door het oog van de naald gekropen: zij keerde met barstende hoofdpijn terug van haar schoolreis en ging meteen slapen. Toen ze de volgende ochtend wakker werd vol paarse vlekken, werd ze naar de spoeddienst gebracht waar ze twee weken in coma werd gehouden. De diagnose was verwoestend: Lauren had een zeer agressieve vorm van hersenvliesontsteking en had amper vijf procent kans om te overleven. Lauren greep die vijf procent en herstelde, weliswaar met tal van spier- en huidtransplantaties en een lange revalidatie. Ze vertelt dat ze binnen het jaar weer wil kunnen dansen.

Sven (23) wil dan weer zijn rijbewijs halen. Na een hartoperatie liep hij een hersenletsel op. Om zich te verplaatsen, moet Sven een beroep doen op familie en vrienden. Een rijbewijs is zijn droom, maar dan moet hij bijkomende fysieke en mentale proeven afleggen.

Cath verwelkomt ook Shari (31) en Ivo (39), een koppel uit Overpelt. Shari wil een kind ondanks haar endometriose, een aandoening waarbij ver­klevingen ontstaan in de buikholte, wat een zwangerschap bemoeilijkt. Artsen kunnen die verklevingen weghalen en via ivf zou Shari dan zwanger kunnen worden.

Octavia (21) wil haar grootvader in Ghana voor het eerst ontmoeten: hij verkeert in slechte gezondheid en wil zijn kleinkind zien voor hij sterft. Sarah (39) kreeg als mama van drie kinderen met een drukke job een burn-out en kon een halfjaar lang het huis niet uit. Zij wil een kinderboek schrijven over burn-out.

INFO.

Vandaag over een jaar | Vanavond om 20.40 uur op Eén