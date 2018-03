Unizo klaagt: “Francken houdt zich bijna alleen maar bezig met Asiel en Migratie”

Het zou een vraag op een quiz kunnen zijn: wie is binnen de federale regering bevoegd voor administratieve vereenvoudiging? Het is staatssecretaris Theo Francken (N-VA, foto), maar volgens het Federaal Planbureau wordt de rompslomp voor bedrijven alleen maar groter. Ondanks de belofte om die 30 procent te laten dalen.

Administratieve vereenvoudiging werd onder de regering-Verhofstadt een beetje hip. De papierberg nam ook effectief af. Als regering die het goed voorheeft met de bedrijven, nam ook de ploeg van Charles Michel zich voor flink te snoeien in de papierberg. Francken moet de lasten met 30 procent doen dalen.

Het lijkt een onmogelijke taak te worden. In zijn tweejaarlijks rapport stelt het Planbureau dat die lasten net zijn toegenomen. De hele papierzwik en de administratieve plichtplegingen kostten de bedrijven in 2016 maar liefst 6,79 miljard euro, zo’n 150 miljoen euro meer dan twee jaar ervoor.

Toegegeven, voor de grote bedrijven is het een pak beter geworden, maar voor kmo’s – het overgrote deel van de bedrijven – ging het flink bergaf. De regels, vooral rond fiscaliteit, worden almaar ingewikkelder. Het aantal attesten, formulieren, rapporten en ander papierwerk blijft toenemen. En hoewel digitalisering meer en meer de norm is, zien ondernemers door het bos van de vele online platforms de bomen niet meer, klinkt het.

Volgens Unizo-topman Danny Van Assche is er binnen de regering geen aandacht voor het thema. “Heel vreemd voor een ondernemersvriendelijke regering. Mocht Francken zich hiervoor evenveel inzetten als voor Asiel en Migratie, we zouden een stuk verder staan.”

Staatssecretaris Francken geeft toe dat de ambities niet worden waargemaakt. Dat heeft deels te maken met de aantrekkende economie, waardoor er meer activiteit is. Anderzijds hebben grote bedrijven wel al geïnvesteerd in digitalisering en kleinere nog niet. Om voor hen een inspanning te doen, heeft hij een plan klaar. Maar volgens Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo is dat praat voor de vaak. “Kijk maar naar de laatste 300 tweets van Francken. Eén daarvan gaat over administratieve vereenvoudiging. Dat hij daar bevoegd voor is, is het best bewaarde geheim van de Wetstraat.”