Zo reist Kim Jong-un: twee gepantserde Mercedessen, veel champagne en een hele hoop vrouwen

Uitsluitend vrouwelijk treinpersoneel, altijd champagne aan boord en voorzien van een karaokebar. Een ­rijdend kasteel is het, de trein waarmee Kim Jong-un de voorbije dagen een stiekem bezoek bracht aan president Xi Jinping in Peking. Noord-Koreaanse leiders verplaatsen zich traditioneel per spoor als ze op hoog bezoek gaan. En niet alleen omdat voormalig Grote Leider Kim Jong-il vliegangst had.