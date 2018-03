Nieuw kookpunt bereikt: één arrestatie en de crisis barst weer los tussen Servië en Kosovo

De relatie tussen Servië en zijn voormalige provincie Kosovo heeft een nieuw kookpunt bereikt, nu vier Servische ministers in de Kosovaarse regering zijn opgestapt. Ze protesteren zo tegen de arrestatie van een hoge Servische ambtenaar en een aanval op Servische demonstranten. Een ongeruste EU haast zich om een escalatie te vermijden.

Het was in de Noord-Kosovaarse stad Mitrovica dat de gemoederen weer hoog oplaaiden. Marko Ðuric, een hoge Servische ambtenaar, was er maandag naartoe gereisd om deel te nemen aan een door de EU-missie ...