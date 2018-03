Piet Huysentruyt verliest zijn mama aan ziekte: “Ze heeft gevochten als een leeuwin”

In oktober beleefde zijn mama volgens Piet Huysentruyt nog een gloriemoment tijdens de opening van zijn pop-uprestaurant in Kortrijk: “Ze heeft toen nog op de dansvloer gelegen. Het was een ongelooflijk sterke vrouw.” Foto: Stefaan Beel

Denise Creupelant, de moeder van Piet Huysentruyt (55), is gisteren op 79-jarige leeftijd overleden. Ze verloor de strijd tegen leverkanker. Huystentruyt kon de laatste week nog naast zijn moeder waken. Twee uur na de opnames van het Eén-programma Die Huis in Zuid-Afrika kreeg hij telefoon en sprong hij op het vliegtuig.

De sterrenchef, die zijn vader Walter twintig jaar geleden verloor, is er kapot van: “Mijn moeder heeft gevochten als een leeuwin. Mijn vader had zich na een tijdje neergelegd bij het einde, mijn moeder niet.”

De moeder van Piet was pas genezen van borstkanker. “Het is intriest dat zo’n verschrikkelijke ziekte zo iemand kan kapot krijgen. Als mensen iets voor haar willen doen, wil ik vragen iets te storten voor Kom op tegen Kanker.” Piet en zijn familie willen het verdriet in alle intimiteit verwerken. Zijn dochter Marie is teruggekeerd uit Amerika, zoon Cyriel is vrijdag terug uit Frankrijk. Denise Creupelant werd zelf een beetje BV met haar boek Bomma Huysentruyt Vertelt, over haar leven in Congo.