Vlaanderen weet niet waar meer dan 2.000 kunstwerken zich bevinden

Ze liggen of staan ­ergens, maar niemand weet wáár. Liefst 2.313 kunstwerken van de overheid zijn zoek. Het Rekenhof tikt Vlaanderen daarover serieus op de vingers. Volgens ­minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) wordt er hard gewerkt om de collectie op orde te krijgen. Hij denkt eraan de cel Kunst en Antiek bij de federale politie nieuw leven in te ­blazen.

Surrealisme is een Belgische kunststroming en die heeft duidelijk invloed op de manier waarop de overheid haar kunstschatten bewaart. In de inventaris van verdwenen kunstwerken zitten ronkende namen. Het gaat onder meer om dertien schilderijen van Emile Claus, vijf van Paul Delvaux, vijfentwintig van Constantin Meunier, een madonna van Quinten Metsys en drie beelden van Auguste Rodin. We hebben ze wel, maar we weten niet waar.

Het Rekenhof legt de vinger op de zere wonde. In een rapport dat vandaag in het Vlaams Parlement wordt besproken, wordt het beheer van de Vlaamse kunstcollectie flink op de korrel genomen. Het gros van de collectie zit niet bij de musea, maar bij het departement Cultuur. De stukken zijn verspreid over bijna 1.700 plaatsen, zoals musea, kabinetten, ministeries, rechtbanken, scholen en ­depots. Van de meer dan 18.000 kunstwerken zijn er 2.313 waarvan we niet ­weten waar ze zijn.

Bart Caron (Groen), voorzitter van de Commissie Cultuur, noemt het hallucinant hoe de overheid ­omgaat met haar kunstcollectie. “Dit is de identiteit van Vlaanderen. De collectie die 160 jaar lang is verzameld. Onbetamelijk.”

Ongelooflijk slordig

Dat het zover is kunnen komen, heeft onder meer te maken met de ingewikkelde structuur van ons land, maar ook met ongelooflijke slordigheid. Veel kunstwerken werden uitgeleend en in rechtbanken, op kabinetten of op de administratie ­gehangen. Vaak weet niemand of die dan terugkeren. Of het wordt gewoon niet geregistreerd. Daarnaast is de overheveling van de ­bevoegdheid cultuur in 1972 slecht afgehandeld. Wat nog federaal is of was en nu Vlaams is, is nog altijd niet helemaal duidelijk. ­Inventarissen werden niet goed bijgehouden, kunstwerken niet goed geregistreerd of slecht beschreven. Een administratieve ramp dus, met als gevolg dat de kunstwerken wel ergens zijn, maar niemand goed weet waar.

“De jongste jaren is het ­departement zijn achterstand aan het inhalen’, zegt auditeur-revisor Bart Put van het Rekenhof. Dat de ­situatie niet hopeloos is, ­bewijst het Museum voor Schone Kunsten van ­Antwerpen. Dat ploos uit hoeveel kunstwerken het in de jaren 50 aan ministeries uitleende. Een werk dat ­ondertussen bijna rond is.

Het Rekenhof wil in elk ­geval dat Vlaanderen meer controles uitvoert, en dat er meer geld en personeel wordt ingezet om de achterstand in te halen. Dat ­gebeurt volgens cultuur­minister Gatz wel degelijk. Samen met de Franse ­Gemeenschap zijn ook ­afspraken gemaakt om uit te zoeken welke werken er federaal zijn blijven hangen. In overleg met de federale politie is ook een procedure afgesproken om verloren kunstwerken aan te geven en op te sporen.

Dat de opgedoekte cel Kunst en Antiek bij de politie nieuw leven wordt ingeblazen, zou volgens de ­liberaal ook geen slecht idee zijn.