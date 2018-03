Politie zoekt in vijver naar lichaam van vermiste twintiger uit Zele. Gedumpt na ongeval of vermoord?

Zele - Met een sonarboot, duikers en honden heeft de politie gisteren een vijver en omgeving in Overmere afgespeurd op zoek naar het lichaam van Brian Borms (24). De jongen verdween spoorloos aan het station van Lokeren nadat hij zijn moeder had gebeld om hem te komen halen. De speurders denken dat de jongen mogelijk is vermoord, of zijn lichaam toch gedumpt is in de buurt. Vandaag zoeken ze voort.

Het was met groot materieel dat de politie en de Cel Vermiste Personen gisteren uitrukten op zoek naar de spoorloze Brian Borms. In de buurt van snelweg E17 en de brug van de Lindestraat werd een bos doorzocht en een vijver gepeild met sonar en duikers. Lijkhonden snuffelden de oevers af. De zoektocht duurde de hele dag. Voorlopig zonder succes of spoor naar de vermiste jongen.

De 24-jarige Brian Borms is al bijna een jaar vermist. Hij was op 31 mei 2017 naar Antwerpen gespoord met de trein. Hij had de bankkaart van zijn mama mee en haalde in Borgerhout een geldsom af. Enkele uren nadien keerde hij terug met de trein. In het station in Zele stapte hij af, dat blijkt uit de uitgepeilde gegevens van de gsm van zijn moeder, die hij bij zich had. Daarna stapte de jongen richting zijn woonst.

Mama nog gebeld

Op een gegeven moment belde hij zijn moeder thuis op met de vraag om hem te komen afhalen. Een onrustig telefoontje wel, maar op dat moment leek er niet echt iets aan de hand. De jongeman was op dat moment al ter hoogte van het industrieterrein in Lokeren. De moeder reed met haar auto ter plaatse, maar haar zoon was nergens te bekennen.

De vrouw reed, na een korte zoektocht ter plekke, alleen terug naar huis en probeerde haar zoon nog meermaals te bereiken met het vaste nummer. “Maar de oproepen bleven onbeantwoord. Sindsdien is mijn zoon spoorloos. Heb ik niets meer van hem gehoord”, verklaarde de mama vorig jaar aan TV Oost. Twee opsporingsberichten, na de verdwijning en in september vorig jaar, leverden niet één bruikbare tip op. Veel hoop dat hij nog levend opduikt, is er niet meer.

De speurders houden alle opties open. De jongen had enkele persoonlijke problemen. Toch zijn er tot op heden geen aanwijzingen dat hij zelfdoding gepleegd zou hebben. Waarschijnlijker is dat hij die dag ‘slechte vrienden’ tegen het lijf is gelopen waarbij hij omgebracht zou zijn. Een derde piste dat de jongeman mogelijk gestorven is na een ongeval en gedumpt, blijft ook van tel.

Het laatste gsm-signaal dat de speurders opvingen van Brian Borms was ten zuidwesten van de mast aan het industriepark in Lokeren. Dat is een drassig weide- en akkerland in Overmere, vlakbij de Lindestraat waar gisteren dus gezocht werd. Vandaag zouden de zoekacties grootschaliger worden aangepakt en zal men ook aan de noordkant van de E17 zoeken, korter bij het centrum van Lokeren.