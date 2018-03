Marc Coucke eindelijk echt voorzitter van Anderlecht… ondanks weerwerk van Antwerp

28 maart 2018. Die datum gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat Marc Coucke (53) echt voorzitter werd van Anderlecht. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) keurde de verkoop van RSCA gisteren goed. Zo valt een stuk ongerustheid weg bij paars-wit, want onder meer Antwerp – lees Paul Gheysens, die naast Anderlecht greep – diende bij de BMA nog een dossier in ­tegen de overname. Tevergeefs.

Clearance mededinging ontvangen. RSCA here we come, team en fans samen naar mooie tijden! Uiteraard stuurde Marc Coucke een tweet de wereld in om aan te kondigen dat hij vanaf nu officieel voorzitter is van Anderlecht. De miljardair maakte weliswaar een kleine maand geleden al zijn intrede, maar werkte tot nu vooral achter de schermen en officieus. Zo sprak hij de fans toe en leerde hij de club beter kennen.

Coucke mocht nog geen officiële beslissingen nemen ­zolang de BMA het licht voor de overname niet op groen had gezet. Dat gebeurde gisteren en op Twitter reageerde ook Anderlecht meteen: Welcome Marc Coucke. Morgen om 9 uur op kantoor dan? Plezant, want Coucke is allesbehalve een ochtendmens en werkt heel vaak ’s nachts.

Een grapje kon er wel af, want er heerste opluchting. De BMA, die moest checken of alles wettelijk was verlopen, had de andere eersteklassers gevraagd naar hun visie op de verkoop van Anderlecht en opvallend genoeg had Antwerp een dossier ingediend tegen de overname. Antwerp-voorzitter en Ghelamco-baas Paul Gheysens bood in november ook op Anderlecht, maar greep ernaast. Paars-wit hielp ook mee zijn Eurostadion kelderen en dus bood Gheysens nu weerwerk. Met zijn dossier wilde hij aantonen dat Coucke tussen december en maart inspraak had in twee clubs – Anderlecht en KV Oostende – en dat is bij wet verboden.

Uittredend voorzitter Roger Vanden Stock onderbrak deze week zelfs even zijn vakantie, maar de mededingingsautoriteit volgde Gheysens niet en beroep is niet mogelijk. Coucke kan dus aan de slag.

Drukke agenda

Algemeen wordt verwacht dat de nieuwe baas op Anderlecht snel de werknemers toespreekt om hen wat zekerheid te geven over hun toekomst. Marc Coucke zal ook Luc ­Devroe aanstellen als sportief directeur en Chris Goossens als nieuwe clubarts. Daarnaast zijn er een aantal spelers, zoals Dendoncker en Sels, die graag eens met hem willen samenzitten. En wat met sportief manager Herman Van Holsbeeck? Die is niet van plan om zomaar op te stappen, want hij heeft recht op een ontslagvergoeding van 24 maanden loon. Veel werk op de plank dus.