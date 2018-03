Anderlecht begint als meest gehavende ploeg aan Play-off 1: hoe lost Hein dat op en hoe zit het met de concurrentie?

Het wordt dit jaar een helse Play-off 1, want alle topclubs doen mee. Het team dat het meest stressbestendig en blessurevrij is, zal als eerste het licht zien. En dan staat Anderlecht er het minst goed voor. Paars-wit recupereert geen lang­durig geblesseerden, heeft geen rechtsback meer en mist in de eerste twee duels Adrien Trebel (27) door schorsing. Mét de Fransman pakte RSCA dit seizoen 71,2 procent van de ­punten, zonder hem slechts 33 procent.