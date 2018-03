Ook ex-bondscoaches breken lans voor Nainggolan: “Vergeet dat pintje en die sigaret en neem hem mee naar het WK”

Bent u al iemand tegengekomen die vindt dat Radja Nainggolan niet naar het WK mag? Wij niet. Het publiek schreeuwde dinsdag om hem, onze online-enquête wijst het uit (net geen 100 procent is pro) en de ploegmaats willen ook niets liever. Dus dachten we: we vragen het eens aan enkele ervaren ex-bondscoaches. Zij kunnen in het hoofd van bondscoach Roberto Martinez kruipen. Maar ook zij roepen in koor: “Natuurlijk moet Radja mee.”