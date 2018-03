Wij maakten onze WK-selectie: dit zijn volgens ons de 23 meest logische namen voor Rusland

Nog tweeënhalve maand en dan barst het voetbalgeweld in alle hevigheid los op het WK in Rusland. De Rode Duivels mogen zich beschouwen als een outsider voor de wereldtitel, maar met welke selectie trekt bondscoach Roberto Martinez richting Rusland? Wij maakten alvast een denkoefening en kwamen tot de volgende 23 meest logische namen.

Doel (3): Courtois, Mignolet en Casteels

Over de eerste twee bestaat niet de minste discussie. Martinez lijkt vooralsnog de voorkeur aan Casteels te geven als derde doelman, omdat die in Duitsland in een grotere competitie speelt dan Sels.

Verdediging (7): Alderweireld, Dendoncker, Kabasele, Kompany, Meunier, Vermaelen en Vertonghen

Met de blessuregevoelige Kompany en – in mindere mate – Vermaelen neemt de bondscoach best een extra verdediger mee. Omdat Kaba­sele in de Premier League speelt, ligt hij in een hogere schuif. Dendoncker kan dan ook weer op het middenveld spelen. Die polyvalentie is een troef.

Middenveld (8): Carrasco, Chadli, De Bruyne, Dembele, Fellaini, Nainggolan, Tielemans en Witsel

Het grote vraagteken is hier Nainggolan, maar we gaan ervan uit dat Martinez zich gewoon zal laten leiden door de kwaliteiten van de AS Roma-speler en dan hoort hij er natuurlijk altijd bij. De bondscoach heeft Tielemans heel hoog zitten en ziet Chadli als zijn eerste keuze op links, boven Carrasco.

Aanval (5) Thorgan Hazard, Mertens, Batshuayi, Lukaku en Eden Hazard

Wat hij ook beweert, dat de bondscoach Benteke niet opriep voor deze interland is een teken aan de wand. Origi is alweer aan een matig seizoen bezig – hij verloor zijn basisplaats bij Wolfsburg – en kreeg onder Martinez amper speelkansen. Mirallas krijgt wel speelkansen maar haalt, net als bij zijn club Olympiakos, niet zijn niveau. Dat doet Thorgan Hazard wel.

In de wachtkamer (9):Benteke, Boyata, Ciman, Defour, Limbombe, Jordan Lukaku, Mirallas, Origi en Sels.