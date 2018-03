CLUBNIEUWS. De Boeck spreekt open over contractverlenging bij Kortrijk, tijd begint te dringen voor Lierse

Nog één keer slapen en de Jupiler Pro League ontwaakt uit zijn slaap. Na de internationale break keren heel wat internationals terug bij hun Belgische clubs. Intussen sprak Glen De Boeck over zijn nieuw contract bij KV Kortrijk en begint de tijd echt wel te dringen voor Lierse. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Alle internationals terug, behalve Kalinic

Vanderhaeghe kan vanaf vandaag weer beschikken over al zijn internationals die de voorbije dagen actief waren. Eén uitzondering: Kalinic. De Kroatische doelman, die woensdag nog in actie kwam in het oefenduel tegen Mexico, wordt morgen pas terug verwacht. Kalinic kan terugkijken op een puike prestatie want de partij, die doorging in Dallas, eindigde in een 0-1-zege voor de Kroaten. Kalinic stond negentig minuten tussen de palen. De beloften wonnen met 4-1 van Racing Gent. (ssg)

CLUB BRUGGE: Beloften naar halve finale beker met... Dendoncker

De beloften hebben zich herpakt na de vroege uitschakeling op de Viareggio Cup. Ze wonnen met 0-6 op Waasland-Beveren en plaatsen zich daardoor voor de halve finale van de Beker van België. Door interlandverplichtingen en blessures stond een jonge ploeg op het veld. Aan de rust stond Waasland-Beveren al met tien man 0-2 achter na rood voor Diop. Baiye en Ngonge scoorden. Debutant Persyn, De Kuyffer (2x) en Ugur scoorden na de rust. Lars Dendoncker – broer van Anderlecht-speler Leander – debuteerde. (jve)

KV KORTRIJK. De Boeck spreekt over contractverlenging

De contractverlenging van Glen De Boeck bij KV Kortrijk had heel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk tekende de trainer een nieuwe verbintenis van onbepaalde duur. De Boeck reageerde nu voor het eerst op KVK-tv. “Er is hier veel potentieel en ook de fans vonden de weg terug naar het stadion. Dat komt natuurlijk ook door de goeie resultaten, de laatste matchen zat het hier bijna vol. Samen met de supporters en de spelers kunnen we nu de volgende stappen zetten, want ook de spelers waren vragende partij dat ik bleef. Zij wilden op dezelfde manier voortwerken en het bestuur luisterde naar hen. Op dit moment lopen er dus alleen maar blije partijen rond in Kortrijk. Het is inderdaad de bedoeling om hier lang te blijven, maar in het voetbal kan het ook razendsnel gaan. Wat vandaag waar is, is morgen misschien niet meer waar. Maar het belangrijkste zijn de uitgesproken bedoelingen.” (jug)

Elohim Rolland kreeg goed nieuws van de dokter na zijn onderzoeken van de afgelopen twee dagen in het ziekenhuis van Lyon. De Fransman kreeg groen licht om de individuele veldtrainingen te hervatten. Daarmee zit Rolland op schema. In overleg met de staf zal daarna gekeken worden wanneer de middenvelder kan aansluiten op de groepstrainingen. Maar dat hangt van zijn progressie op de individuele trainingen af. Hij viel eind september uit met een kruisbandblessure. Rolland hoopt nog enkele wedstrijden mee te spelen dit seizoen, maar het is afwachten of dat mogelijk is. (gco)

KV OOSTENDE. Musona hervat training

Knowledge Musona hervatte afgelopen week de individuele training. Eerstdaags zou hij met de groep mogen aanpikken. Jonckheere (hiel) en Jali (adductoren) revalideren, Bossaerts (hamstrings) is op de sukkel. Het is niet duidelijk of hij kan aantreden tegen Antwerp. Rajsel en Gano hadden beiden wat last aan de knie, maar trainen ondertussen opnieuw mee met de groep. Dokter Marc Backaert vervangt Chris Goossens als ploegarts. Oostendenaar Backaert was vroeger al clubarts en is doorheen de jaren altijd met KVO verbonden gebleven. (jve)

LIERSE. CEO Jan Van Elst zoekt Maged Samy vandaag op in Egypte

De tijd begint stilaan serieus te dringen voor Lierse, dat door het almaar uitblijven van zijn zo broodnodige overname iedere dag meer in ademnood geraakt. Het dossier is van bij de start in handen van Chris Cools, die hoog spel lijkt te spelen. Bronnen dicht bij de club bevestigen dat de interesse in een overname bij David Nakhid en zijn groep nog steeds reëel aanwezig is, maar alle partijen zich nog niet konden vinden in het financiële. De nervositeit neemt toe, gezien de Pallieters met spoed hun belabberd licentiedossier moeten opsmukken.

In die optiek reisde CEO Jan Van Elst naar Egypte, waar hij vandaag rond de tafel zit met Maged Samy. Het licentiedossier moet er dit weekend komen om in tweede zit nog een goede beurt te kunnen maken bij de licentiecommissie. Hoe de kansen er daadwerkelijk voorstaan voor Lierse, bleef gisteren nog onduidelijk. Dossierbeheerder Chris Cools hield de lippen op elkaar. “Voor communicatie rond de overname verwijs ik u naar de beleidsmensen op Lierse”, was zijn reactie. Vreemd, want uitgerekend zowat alle werknemers op het Lisp zijn vanaf de start door Cools buiten het dossier gehouden. (gegy, kugu)

LOKEREN. Nederlaag voor Skulason met IJsland

Gisteren stond er geen training op het programma. Skulason (IJsland) verloor in de nacht van dinsdag op woensdag met 3-1 van Peru. De linksachter werd tien minuten voor het einde vervangen. Lokeren is ook gestart met de aanleg van een natuurgrasveld op de jeugdacademie. Als alles volgens plan verloopt, zal het veld op 14 april ingezaaid worden. Wellicht wordt de voorbereiding van het nieuwe seizoen op het nieuwe veld afgewerkt in plaats van op het terrein van FC Daknam. (whb)

STANDARD. Bokadi dichtbij herneming

Een veldtraining gisteren bij Standard. Dat ging nog zonder Merveille Bokadi (knie), al is die dicht bij het hernemen van de groepstraining. Internationals Agbo, Cop, Luchkevych en Ochoa sluiten vandaag aan. 19.000 van de 20.000 fans verlengden hun abonnement voor Play-off 1. Gisteren startte de losse verkoop. (bfa)

STVV. Enkel Ceballos nog in lappenmand

De Kanaries trainden gisteren opnieuw gericht met het oog op hun opener in Play-off 2 van zaterdag in Lokeren. Bij de oefensessie liep niemand averij op, waardoor enkel Cristian Ceballos momenteel nog in de Truiense lappenmand ligt. Vandaag trainen de Kanaries opnieuw op het oefencomplex. (pivan)

WAASLAND-BEVEREN. Internationals keren terug

Gisteren genoten de manschappen van Sven Vermant van een dagje vrijaf. In principe sluiten de spelers met interlandverplichtingen vandaag weer aan op training. Boljevic maakte zijn debuut voor Montenegro in de oefenmatch tegen Turkije (2-2). De flankaanvaller viel een minuut voor tijd in. Laurent Jans verloor met Luxemburg kansloos van Oostenrijk (0-4). De rechtsachter speelde de volledige wedstrijd. Isaac Thelin speelde 70 minuten met Zweden tegen Roemenië (1-0-verlies). Victorien Angban speelde met Ivoorkust 23 minuten in de wedstrijd tegen Moldavië (2-1). (whb)