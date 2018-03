Trump benoemt persoonlijke arts tot minister Veteranenzaken

Het ontslag van Shulkin zat er al geruime tijd aan te komen. De 58-jarige arts - de enige overblijver uit de regering van vorig president Barack Obama - viel uit de gratie van de huidige president. Hij kwam negatief in de pers wegens onregelmatigheden tijdens buitenlandse reizen naar Groot-Brittannië en Denemarken. In een tweet bedankt Trump Shulkin wel voor zijn “dienstbaarheid aan ons land en aan onze GEWELDIGE VETERANEN!”

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....