Onderzoek naar Guy Van Sande is klaar: parket vervolgt hem voor bezit én productie van kinderporno

Het parket van Veurne wil Guy Van Sande niet enkel vervolgen voor het bezit, maar ook voor de productie, het uitwisselen, het verspreiden en het tonen van kinderporno, dat meldt Het Laatste Nieuws en werd bevestigd aan onze redactie. De 54-jarige acteur riskeert zo maximaal 15 jaar gevangenisstraf. Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, heeft zich voor dit proces alvast burgerlijke partij gesteld.

Eén van de leden van een chatroom waar zo’n tiental mannen kinderporno uitwisselden, stapte in 2015 zelf naar het gerecht nadat hij betrapt was door zijn vrouw. Het gerecht startte daarop een onderzoek naar de andere leden van de chatroom. Dat leidde hen naar Frank P., de toen 61-jarige professor Theatergeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de vermoedelijke spilfiguur, die door zijn bekentenissen Guy Van Sande, vooral bekend van zijn rol in de VTM-serie ‘Zone Stad’, meesleurde in zijn val.

In juni 2016 viel het gerecht dan binnen bij Van Sande thuis, en op het stadhuis van Edegem waar hij voor N-VA schepen van Cultuur, Burgerlijke stand en Wijkwerking was. Hij zat toen één nacht in de cel en diende vervolgens zijn ontslag in als schepen.

Ook productie van kinderporno

Van Sande minimaliseerde aanvankelijk zijn rol: hij gaf enkel toe dat hij de chatroom bezocht had, maar niet dat hij kinderporno uitwisselde. Hij verschool zich tijdens de verhoren ook achter een moeilijke periode in zijn privéleven (Van Sande verloor zijn echtgenote in 2004 aan leukemie) en zijn cocaïnegebruik.

Ook dat hij zelf kinderpornografisch materiaal produceerde, minimaliseerde Van Sande: zo zou hij foto’s hebben genomen van een naakt meisje jonger dan 10 jaar, en nam daarbij ook close-ups van haar intieme delen. “En dan? Ik fantaseer ook soms over seks met mijn moeder. Is dat dan ook al een probleem?”, liet hij noteren.

Op 22 juni 2016 werd Van Sande onder strenge voorwaarden vrijgelaten, al werden die voorwaarden in mei 2017 door een vergetelheid bij het gerecht niet verlengd. Een kinderrechter oordeelde ook dat de acteur niet langer voor zijn vijfjarige stiefdochter mocht zorgen, het kind verblijft sindsdien bij zijn ex-vrouw. In augustus 2017 bleek Van Sande dan bij te klussen als verkoper op de markt van Mortsel.

Dirk Depover van Child Focus. Foto: BELGA

Maximaal 15 jaar celstraf

Het parket sloot het onderzoek twee weken af, het is nu wachten op een beslissing van de raadkamer over de doorverwijzing naar de strafrechtbank. Daarvoor moet de onderzoeksrechter zich eerst nog uitspreken over de vraag van Sven Mary, de advocaat van Van Sande, over bijkomende onderzoeksdaden.

De eindvordering heeft het over “de productie, het uitwisselen, het verspreiden en het tonen van kinderpornografisch materiaal in vereniging”. Hij riskeert daarvoor maximaal 15 jaar gevangenisstraf en een boete tot 300.000 euro. Met verzachtende omstandigheden zou Van Sande kunnen wegkomen met 6 maanden gevangenis, mogelijk volledig met uitstel.

Child Focus burgerlijke partij

Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, heeft zich voor dit proces alvast burgerlijke partij gesteld. “We doen dat in naam van de onbekende, niet-geïdentificeerde, kinderen die het slachtoffer zijn geworden van deze pedofielen. We willen hen op die manier een stem geven op het proces, aangezien ze zichzelf niet kunnen verdedigen”, zo bevestigt woordvoerder Dirk Depover aan Nieuwsblad.be.

Hun vertegenwoordiging kan een grote symbolische waarde hebben voor de rechter. “Het feit dat de kinderen via onze burgerlijke partijstelling aanwezig zijn in de rechtbank, maakt het misbruik veel tastbaarder. Kinderpornoverzamelaars zeggen namelijk telkens dat ze alleen maar gekeken hebben. Maar dat is een valse redenering: in het begin van de keten zijn er wel degelijk kinderen waarvan de integriteit is aangetast. Het is dus belangrijk dat ze vertegenwoordigd worden”, zo besluit Depover.